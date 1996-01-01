В Благовещенске собираются восстановить собор в честь Животворящей Троицы, взорванный еще в 1936 году. В областном центре Приамурья он больше известен как Шадринский, названный так в честь купца и промышленника Семена ШАДРИНА, на чьи деньги, собственно, и был построен в конце ХIХ века.

Заложенная в 1896 году в день коронации его императорского величества Николая Александровича Святотроицкая церковь была одним из самых красивых зданий Благовещенска. (Что неудивительно, ведь проект, по которому она была построена, впоследствии был включен в собрание лучших образцов зодчества "Архитектурной энциклопедии ХIХ века".) А величие храма простиралось не только на Амурскую область, но и на весь Дальний Восток.

После того как собор был разрушен, на его месте построили кинотеатр "Амур", затем, в 1990-х, там располагался зоопарк, а в последние годы здание пустовало. После того как духовные и светские власти приняли решение воссоздать храм, об этом объявили амурчанам. Кстати, проектом занимается архитектор Валерий СИКЕРИН, который уже побывал в Санкт-Петербурге в храме на Гутуевском острове и в Харбине, где в 30-х годах ХХ века был построен аналогичный Шадринскому Софийский собор.

Следует отметить, что опыт восстановления исторических зданий города, утраченных в советский период, у благовещенцев уже есть. Всем миром они собирали средства на храм Благовещения Пресвятой Богородицы, а затем на воссоздание первого дома - Никольской церкви. Теперь пришла очередь Шадринского собора. "Это будет не просто строительство, а восстановление нашей поруганной чести, нашего достоинства, которые мы постепенно возрождаем", - считает архиепископ Благовещенский и Тындинский ГАВРИИЛ.