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Под аккорды полонеза
В то время как в одном конце приморской столицы горожане и гости города наслаждались пасадоблем и самбой, в другом - очень искусно была воссоздана атмосфера XIX века. Галантные кавалеры, кокетливо помахивающие веерами дамы, вальсы, полонезы и котильоны, игра во флирт-карты - во Владивостоке с успехом прошел первый исторический костюмированный бал, устроенный в честь Дня города и 120-летия закладки музея им В.К. АРСЕНЬЕВА. Главным условием для гостей вечера были костюмы XIX века.
Для того чтобы кружиться в вихре вальса или умело выполнять па полонеза могли не только организаторы, но и обычные горожане, накануне бала в музее им. Арсеньева состоялись несколько мастер-классов. А чтобы леди и джентльмены, многие из которых впервые надели бальные наряды, чувствовали себя более раскованно, руководитель "Пажеского корпуса" Данил БЫКОВ обучал присутствующих манерам изящного века. "Искусство светской беседы и легкого флирта на мастер-классах не осваивались, между тем этому учились наравне с танцами, - говорит он. - Как и игре во флирт-карты. Бал - это не увеселительное мероприятие для состоятельных людей, это праздник стиля и элегантности для всех, кто способен оценить красоту".
Вдоволь насладившись погружением в другую танцевальную культуру, гости вечера смогли посетить сеанс немого кино под аккомпанемент тапера и запечатлеть себя на фоне старинных интерьеров в ретро-фотосалоне.
Организаторы мероприятия надеются, что проведение подобных танцевальных вечеров станет доброй традицией. А восторженная реакция публики подтверждает, что у исторического бала в Приморье - большое будущее.
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