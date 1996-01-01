В Кавалерово на центральной площади поселился зоопарк

В Кавалерово на центральной площади поселился настоящий зоопарк. Гости-гастролеры привезли из Пятигорского государственного зоопарка около 50 видов разных животных и птиц, пресмыкающихся. На радость детворе и взрослым рядом с зоопарком и террариумом смонтировали несколько видов каруселей и аттракционов, установили батут.

"Наш зоопарк колесит по всей России пятый год и второй год - по Приморью,- рассказал работник зоопарка Александр ФЕДОРОВ.- Зимовали мы в Уссурийске, потом гостили в Находке, Партизанске, Большом Камне, Фокино, Владивостоке, Арсеньеве, Дальнегорске. Сейчас - черед Кавалерово, затем двинемся в Чугуевку, Спасск, Лесозаводск и потом - в Хабаровский край. Оттуда через всю страну отправимся обратно в Пятигорск…" В Пятигорске зоопарк занимает площадь 25 га, для животных сделаны очень просторные вольеры. Но в дорожных условиях зверей держат в небольших вагончиках, которые цепляют к грузовым машинам. Вопреки мнению о том, что неволя для животных - это стресс, пятигорские питомцы за 5 лет странствий принесли потомство, очень многие звери родились в дороге - леопардята, волчата, барсучата, кролики, лисы, красные волки.

Самое экзотическое потомство дали тигрица и лев - в итоге их неожиданного брачного союза родилось уже 7 лигров. Голова и лапы у этих животных львиные, а шкура - полосатая тигриная. Тигрица сидела за стенкой у льва, однажды она сломала стенку и прыгнула ко льву. Так и народились спустя некоторое время лигрята. 4-х лигров уже раздали по разным зоопаркам, у пятигорцев их осталось трое - трехлетний всеобщий любимец Кузя, двухлетняя Аленка и семимесячная Амурка. "Кузя - добрейшая душа,- делится впечатлениями Александр Федоров,- к нему запросто можно войти в клетку в отличие от тигра или льва - те могут и порвать. А Кузю почти до двух лет мы гулять выводили, в клетке не держали. Правда, потом он набрал в весе 500 кг, стало сложно его выгуливать, поэтому теперь он сидит в клетке".

Обслуживающий персонал зоопарка на колесах - 15 человек. Кормят животных в основном мясом (хищники) и травой (копытные). Корм покупают на местных рынках. Обезьяны, как и люди, едят все - начиная с мяса и кончая овощами, фруктами, травой. Кормить хищников - тигров, лигров, медведей, львов, по словам Александра Федорова, страшновато лишь поначалу, потом звери привыкают к тебе, а ты - к ним. К переездам животные уже адаптировались. Львы, тигры, леопарды, лигры - ночные хищники. Ночью бодрствуют, днем - спят. Самые большие сони - львы - им положено отдыхать 20 часов в сутки. Поэтому несмотря на веселый шум и гам со стороны посетителей зоопарка, цари зверей на них никак не реагируют, спят себе на здоровье. А пони и верблюду - лафа: их вывели в кавалеровский парк погулять на радость проходящей мимо публике. Кричат цесарки, царственные павлины раскрывают свои роскошные хвосты, дети тянут ручонки к безобидным пятнистым оленям. Где еще местная детвора может увидеть столько диковинных животных сразу?! Так что у кавалеровцев - праздник: к ним приехал зоопарк на колесах.