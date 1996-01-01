Приморскому кулинарному фестивалю исполняется пять лет

V Приморский кулинарный фестиваль станет своеобразным подведением итогов и демонстрацией того, как за эти годы вырос в регионе уровень ресторанной культуры и профессионализм ее представителей.

На минувшей неделе во Владивостоке состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля, на которой они приоткрыли завесу тайны: какие же приятные сюрпризы ждут гостей фестиваля в этом году. Ведь уже стало своеобразной традицией - в каждый очередной кулинарный фестиваль привносить что-то новое как в плане зрелищ, так и в плане хлеба, то бишь блюд. И конечно же, - самая главная составляющая фестиваля - это люди, замечательные и талантливые личности, составляющие цвет отечественной и мировой индустрии гостеприимства.

Среди них - организаторы фестиваля: президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров и директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ, генеральный директор компании "Раут" Дмитрий КАГАНСКИЙ, шеф-повар ресторана Del Mar, призер I Приморского кулинарного фестиваля Александр ИВАНОВ, заведующий отделом по туризму Управления внешних связей администрации Владивостока Сергей РЫБНИКОВ, директор Института сервиса, моды и дизайна (ВГУЭС) Татьяна БОЙЦОВА.

Роман Иванищев поведал журналистам, что победителей V Приморского кулинарного фестиваля будет определять международное жюри. Состав судейской коллегии на днях был утвержден организаторами. В этом году членами жюри станут как совершенно новые лица, так и кулинары, которые по праву стали друзьями фестиваля. Например, бармен-легенда Сергей ГРИБКОВ - дважды рекордсмен книги рекордов Гиннесса, постоянный участник Приморского кулинарного фестиваля, любимец дальневосточной публики.

Другим желанным гостем станет повар Сергей КЛЮЧАНСКИЙ, который в третий раз примет участие в Приморском кулинарном фестивале. Сергей - член федерации итальянских поваров и Национальной гильдии шеф-поваров (Россия), преподаватель "Центра кулинарного мастерства "Эксклюзив", победитель международных конкурсов. Звезды итальянской эстрады Тото КУТУНЬО и Аль БАНО имели честь попробовать блюда Сергея.

Во второй раз приедет шеф-повар из Италии Валентино БОНТЕМПИ, который на IV Приморском кулинарном фестивале очаровал всех своим обаянием. Валентин Бонтемпи и Сергей Ключанский выступят на V Приморском кулинарном фестивале и в качестве экспертов. Они проведут профессиональную конференцию "Шеф-повар как организатор производственного процесса в ресторане. Работа с поставщиками".

Новыми звездами фестиваля станут Надежда МИЧУРИНА-СЧАСТЛИВЕНКО (Тольятти) и президент Ассоциации барменов Екатеринбурга Роман ТОРОЩИН. В одном из своих интервью он отметил, что быть барменом - это значит уметь общаться с людьми, находить к ним подход. "Мало научиться отличать ирландский виски от шотландского или знать все виды бокалов. Чтобы стать настоящим профи, надо сначала поменять свое мышление, осознать, что это сложнейшее занятие, не уступающее таким сферам, как юриспруденция или бухгалтерия", - считает Роман.

В состав жюри V Приморского кулинарного фестиваля войдет представитель Страны восходящего солнца. Итиносэки КЕНЗИ - признанный мастер как национальной кухни, так и изысканной сервировки. Его авторский почерк приготовления и оформления суши изящен и неповторим. В настоящее время он пользуется славой одного из успешных рестораторов Сахалина.

А чем удивят нас на фестивале все эти замечательные люди - можно будет увидеть уже через две недели. И не только увидеть, но и попробовать.

Издательская компания "Золотой Рог" традиционно выступает информационным партнером фестиваля.