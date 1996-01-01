Новая жизнь старой Крепости

Считая Крепость основным ресурсом для развития культурного и событийного туризма во Владивостоке, организаторы фестиваля (некоммерческое партнёрство "Творческий Город", Приморский государственный Объединённый музей имени В.К.Арсеньева, Федеральное агентство по охране и использованию памятников истории и культуры) продолжили работу по освоению бывших военных объектов средствами современных арт-практик.

И в предпоследний день лета, символичный и значимый в истории города, художники, дизайнеры, модельеры и музыканты представят свое видение новой жизни старой крепости. Год назад, актуализируя проблему сохранения исторического ландшафта, основным жанром для фестиваля был выбран LandArt. В этом году впервые в истории крепости ценность ее внутренних пространств, идеальная акустика казарменных залов, совершенство архитектурных форм, будут представлены зрителям с помощью работ в жанре Sound и VideoArt.

30 августа гостей значимого события ждут у 36-го причала в 12.00. В 13.30 во внутреннем дворе форта Поспелова пройдёт церемония открытия фестиваля. В течение всего дня в помещениях форта будут представлены: в стрелковом капонире - инсталляция Светланы Ворониной и Виталия Козько "В темноте", в патронном погребе - арт-объект Дарьи Богдановой "Я хотела вам сказать", в огневом блокгаузе - проект Светланы Ворониной Billiard, в первом снарядном погребе VideoArt - проект Андрея Василенко "Переход", во втором снарядном погребе - фотоинсталляция Геннадия Анегина "Реконструкция", в 1-м и 2-м укрытиях для противоштурмовых орудий фото-проекты Надежды Антышевой "А был ли Адам?" и "Всё о Еве", в кофре - фотоинсталляция Марии Большаковой "Рассвет", в 3-м укрытии для противоштурмовых орудий SoundArt - проект Елены Жуковой "Один день", в левой казарме VideoArt - проект московских художников Натальи Мирончевой и Натальи Герц "Владивосток - город, в котором я не был".