В рамках кинофестиваля "Pacific Meridian" пройдет выставка "Русский Голливуд" Александра Васильева

Во время кинофестиваля историк моды и коллекционер Александр ВАСИЛЬЕВ покажет часть своей новой коллекции винтажных фотографий, посвященных Русскому Голливуду, - творчеству эмигрантов и выходцев из России, снимавшихся в американском игровом кино в 1920 - 1950 годы, а также голливудским фильмам на русские сюжеты.

Среди них - экранизация русской классики: "Анна Каренина", ""Воскресение", "Война и мир", "Доктор Живаго", а также фильмы на русские и советские сюжеты - "Ниночка", "Товарищ", "Комрад Х", "Распутин и Императрица", "Шёлковые чулки" и многие другие. Зрители увидят фотопортреты знаменитых русских звёзд Голливуда - Аллу Назимову, Ольгу Бакланову, Анну Стен, Тамару Туманову, Натали Вуд, а также портреты знаменитых русских актеров черно-белого кино, блиставших в американских лентах - Ивана Лебедева, Михаила Чехова, Владимира Соколова, Акима Тамирова и других знаменитостей своей эпохи.

Все эти фотографии из личной коллекции Александра Васильева - часть громадного фотоархива, который он готовит к публикации для новой книги московского издательства "Слово" - "Русский Голливуд", намеченной на 2009 год.