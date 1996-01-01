Японский театр Кабуки откроет тайны своего искусства

Организаторами мероприятия выступают исполнительный комитет по организации творческих мастерских театра Кабуки для иностранцев при содействии администрации Приморского края, Приморского академического краевого драматического театра им. М.Горького, а также при поддержке Генерального консульства Японии.

Как сообщили в управлении культуры края, творческая программа труппы рассчитана на два дня. Жители Владивостока смогут познакомиться с нанесением грима актера (онна-гата), танцевальным представлением "Фудзи-мусумэ", а также узнать захватывающую историю театра Кабуки.

Отметим, театр Кабуки хорошо известен всему миру как неотъемлемая часть традиционной культуры Японии. Искусство Кабуки существует на протяжении уже четырех столетий. Побывав на спектакле Кабуки, зритель может составить представление о японской культуре и обычаях прежних времен.

Вниманию СМИ! 2 и 3 сентября с 18:00 до 20:00 в Приморском академическом краевом драматическом театре им. М.Горького (ул.Светланская, 49) состоятся представления - творческие мастерские театра Кабуки труппы Мандзиро ИТИМУРА.