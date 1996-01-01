Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японский театр Кабуки откроет тайны своего искусства
Организаторами мероприятия выступают исполнительный комитет по организации творческих мастерских театра Кабуки для иностранцев при содействии администрации Приморского края, Приморского академического краевого драматического театра им. М.Горького, а также при поддержке Генерального консульства Японии.
Как сообщили в управлении культуры края, творческая программа труппы рассчитана на два дня. Жители Владивостока смогут познакомиться с нанесением грима актера (онна-гата), танцевальным представлением "Фудзи-мусумэ", а также узнать захватывающую историю театра Кабуки.
Отметим, театр Кабуки хорошо известен всему миру как неотъемлемая часть традиционной культуры Японии. Искусство Кабуки существует на протяжении уже четырех столетий. Побывав на спектакле Кабуки, зритель может составить представление о японской культуре и обычаях прежних времен.
Вниманию СМИ! 2 и 3 сентября с 18:00 до 20:00 в Приморском академическом краевом драматическом театре им. М.Горького (ул.Светланская, 49) состоятся представления - творческие мастерские театра Кабуки труппы Мандзиро ИТИМУРА.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока