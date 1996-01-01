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В краевой столице закрылась выставка современного искусства
Целый месяц в Художественном музее Хабаровска проходила выставка современного искусства, закончившаяся в минувшие выходные. По оценкам организаторов, это самый масштабный выставочный проект современного искусства в России со времен перестройки. Планируется, что выставка будет работать во всех крупных городах России и передвигаться с востока на запад. Конечной ее точкой станет город Калининград.
Выставка под названием "Будущее зависит от тебя. Новые правила" начала свое шествие по России от Тихого океана, с самого восточного города Владивостока и закончит, по замыслу организаторов, у Балтийского моря, Калининградом - в самой западной точке страны. Между этими городами - девять тысяч километров и девять часовых поясов. Хабаровск же в этой череде стал третьим.
Уникальность выставки, по мнению организаторов, в том, что она призвана объединить людей, не чуждых искусству, живущих в разных часовых поясах нашей страны, воспитанных в разных культурных традициях. Это - уникальная возможность обмена мнениями и общения на основе искусства между городами России.
Сотня работ 21 художника общим весом две тонны предстала перед неравнодушными зрителями. Художники, представленные на выставке, - звезды современного искусства. Их произведения представлены во многих музеях мира и участвуют в международных биеннале, на выставках и ярмарках современного искусства.
Среди выставленных работ можно было увидеть живописные картины, фотографии, печатанные на холсте, художественные инсталляции, всевозможные изваяния из дерева, металла, поролона, пластика и ткани. Отдельного внимания заслуживают видеозарисовки и фильмы, представленные зрителю. Можно было увидеть и комичные пародии небезызвестного в арт-тусовке Мамышева-Монро в образе Штирлица, и видеоперфоманс "Я кусаю Америку", где художник Олег Кулик несколько дней провел в железной клетке в образе человека-собаки. Также можно было увидеть видеозарисовки дуэта с красноречивым названием "Синие носы", где художники высказывают от лица провинциалов свое отношение к политике и ситуации в стране. Все это дополнено фотографиями бесхитростных продуктов - черного хлеба и колбасы. Завершает экспозицию тонко стилизованный под документальный телевизионный фильм Сергея Браткова о грязевых источниках, в которых плещутся люди, будто бы уподобляясь свиньям. И пара сфотографированных ярких бабушкиных беретов и расставленных в бутылках луковок на фоне окон квартиры с видом на Кремль. Однако странное сочетание - и тем более неоднозначно впечатление от увиденного. О чем говорят и записи в книге отзывов и предложений, где есть абсолютно полярные мнения. Кто-то назвал это "атмосферой спокойного сумасшествия" и "примитивностью форм", а кто-то написал, что "есть, что унести в душе" и много благодарностей.
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