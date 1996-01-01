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Во Владивостоке состоялось официальное открытие кинотеатра "Уссури"
27 июля во Владивостоке состоялось официальное открытие кинотеатра "Уссури", который вот уже практически целый сезон радует горожан самым широким ассортиментом кинофильмов.
Генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион" Эдуард КОРИН вручил директору "Уссури" символический ключ от кинотеатра. Выступая с торжественной речью, губернатор Приморья отметил, что для властей особенно важен тот факт, что новый кинотеатр частный. "Наша основная задача была - не мешать", - улыбаясь, добавил Дарькин. После этого зрители увидели короткий документальный фильм о том, как восстанавливался "Уссури". Финальной частью праздничного открытия стал показ блокбастера "Мумия 3: гробница императора драконов" с Брендоном Фрейзером и Джетом Ли. Кстати, когда после реконструкции открывался кинотеатр "Океан", зрителям показали фильм "Мумия 2".
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