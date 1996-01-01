Во Владивостоке состоялся финал 15-го конкурса "Жемчужина Приморья-2008". В нем приняли участие несколько сотен одаренных мальчишек и девчонок со всего края.

Арсеньев представляли циркачата из школы "Веселая арена" и воспитанники студии художественного слова Центра внешкольной работы. В номинации "Ни в какие рамки" арсеньевские циркачи стали победителями конкурса. Удивили жюри и ученики школы декламации. В итоге представители арсеньевской школы художественного слова завоевали в конкурсе все призовые места. Восьмилетний Евгений СТУПИН стал обладателем золотой медали, на втором месте - Александр МИТРОФАНОВ, на третьем - Екатерина ЕРОШОВА (все - из Арсеньева).