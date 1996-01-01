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Гитара за 5 тысяч долларов - главный приз 1-го Международного гитарного фестиваля во Владивостоке
Эту акустическую гитару изготовили мастера южнокорейской фирмы Brahman специально для победителя в старшей возрастной группе The 1st Vladivostok International Guitar Competition. Самого лучшего исполнителя этого гитарного форума в младшей возрастной категории ждет акустическая гитара за три тысячи "зеленых" южно-корейской фирмы Flores.
Как рассказал "ЗР" Виктор БАРАНОВ, один из организаторов фестиваля, для Владивостока, где подготовка профессиональных гитаристов, мягко говоря, не на должном уровне, подобное мероприятие - уникальное и серьезное начинание. И если гитарный фестиваль приживется во Владивостоке, это даст шанс нашим музыкантам приобщиться к хорошему международному уровню. - У нас есть очень талантливые ребята, но нет современной технологии музыкальной школы, - говорит Виктор Баранов.
Не секрет, что, пока наши музыканты умиляли иностранных туристов балалайкой и гармошкой да ездили на заработки за границу, там успешно продвигали теорию и практику гитарного мастерства. А в наших музыкальных учебных заведениях со времен социализма в почете только "народники": балалаечники, домристы и так далее, а гитаристы и эстрадники всегда были изгоями. Хотя, по словам Виктора Баранова, сегодня преподавание игры на балалайке и даже баяне уходит в прошлое. Желающих учиться игре на домре вообще нет! Впрочем, это проблема иного масштаба и разговор сейчас не об этом.
Что же касается The 1st Vladivostok International Guitar Competition, то принять участие в фестивале могли все желающие, для этого надо было лишь подать заявку и заплатить по 300 долларов российским конкурсантам и 500 долларов - иностранцам. Дипломы конкурсантов об образовании, а также их регалии и звания или родственные связи жюри абсолютно не интересуют. Для неподкупных судей главное - талант и мастерство претендентов на призы. Такова международная практика. Возраст конкурсантов - от младшего школьного до пенсионного.
В The 1st Vladivostok International Guitar Competition примут участие представители России, Кореи и Японии. Жить и работать гости и участники фестиваля будут на станции Седанка, в только что отстроенном культурном центре "Солнечный", где есть конференц-зал и концертный зал на 200 мест, великолепный по всем параметрам - от акустики до технического оснащения. Днем здесь будут проходить мастер-классы, вечером - мини-концерты.
Согласно регламенту фестиваля, 7 августа в Малом зале Приморской краевой филармонии, после проведения отборочного тура в "Солнечном", пройдет второй тур конкурса - для участников старшей и младшей групп. После чего состоится церемония награждения победителей, где самым лучшим исполнителям будут вручены гитары за пять тысяч и три тысячи долларов. Для зрителей вход бесплатный.
А восьмого августа уже в Большом зале Приморской краевой филармонии свое мастерство продемонстрируют члены жюри The 1st Vladivostok International Guitar Competition: Евгений ФИНКЕЛЬШТЕЙН, гитарист № 1 в России, Бэ Чжан ХЫМ - профессор, ведущий педагог из Южной Кореи, и Такеши ХАШИГУЧИ, гитарный виртуоз, профессор из Японии. На этот раз вход по билетам очень символической стоимости: от 100 до 150 рублей. Цены действительно смешные. Но как говорят организаторы The 1st Vladivostok International Guitar Competition, деньги здесь не главное. Главное - "искусство в массы".
Кстати, как стало известно "ЗР" из компетентных источников, в недалеком будущем в "Солнечном" предполагается открытие Международной консерватории. Иногородние ученики, если они того пожелают, смогут поселиться здесь же в пансионате. Если новый вуз будет сертифицирован, то у нынешней Академии искусств появится конкурент, так как преподавать в Международной консерватории будут отечественные и зарубежные музыканты, именитые мастера своего дела.
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