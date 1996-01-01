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Музыка чистой воды
В сквере возле Дворца культуры железнодорожников уже третье воскресенье подряд проходят музыкальные выступления начинающих коллективов города. Эта акция первоначально имела название "Без наркотиков", но организаторы мероприятия решили расширить диапазон влияния, назвав её просто и незатейливо "Воскресение", то есть спасение и избавление от проблем.
H2O для всех
Не менее молодо и творческое объединение H2O, ставшее инициаторам этого проекта. Существует оно лишь около двух месяцев, но уже успело добиться немалых результатов и точно знает, в каком направлении нужно расти. Как сообщил арт-директор объединения Андрей ТУЛЬСАНОВ, в их названии они хотят обратить внимание на чистоту в мыслях и поступках, которая ассоциируется с прозрачностью воды.
"Мы собираем творческие побеги, молодые дарования и даём им возможность самовыразиться, быть честными, мы ищем музыку лёгкого формата, - сказал он. - Изначально мы даём возможность выступить перед публикой, быть услышанными всем молодым командам. В прошлое воскресенье их собралось уже около тринадцати, а так как время проведения акции ограничено, к сожалению, пришлось сокращать время выступления каждой группы. Но некоторые, услышав какую-то команду, в следующий раз приходят специально ради неё. Талантливым ребятам мы предоставляем бесплатно репетиционную точку с довольно качественной аппаратурой, так как, пообщавшись с ними, выяснили, что некоторым до этого приходилось репетировать и в старых гаражах, и на квартирах, где не было нормальных условий для творческого развития, но велика была жажда самовыражения, и мы считаем, что такие стремления просто необходимо поддерживать.
К счастью, наши интересы совпали с директором ДКЖД Мариной ЯЦУК, женщиной с высшим музыкальным образованием, которая с пониманием отнеслась к нашей идее и выделила помещение для студии, предоставила возможность для выступления групп. Лето позволяет проводить концерты на открытой площадке, остаётся надеяться, что с наступлением холодов можно будет продолжить традицию воскресных концертов, перебравшись в актовый зал".
Мастер-класс из Амстердама
В ближайших же планах - проведение 20 июля джаз-рок-концерта, получившего название "Огни старого города". На нём планируется собрать известные владивостокие коллективы, как возникшие ещё в середине 80-х, а так и молодых исполнителей. "Мы хотим показать преемственность поколений, историю развития музыкальных коллективов в нашем городе, - поделился Андрей Тульсанов.- Пригласили мы и гостя из Амстердама - композитора и певца Рона СТАЛА, который должен стать хедлайнером мероприятия".
Идей у творческого объединения множество и большинство из них уже находят воплощение в жизнь. Воскресные акции планируются к выходу в эфир в новой передаче на ОТВ. Также раз в неделю предполагается проведение мастер-классов игры на различных музыкальных инструментах, которые будут устраивать участники творческого объединения, большинство из которых - опытные музыканты.
Немаловажное значение имеет работа звукозаписывающей студии и студии видеомонтажа в ДКЖД, где музыкальные команды смогут записывать свои творения, которые в дальнейшем смогут дойти до слушателя с помощью приморских радиостанций и телевидения.
Все желающие могут составить свое мнение о молодых исполнителях и просто хорошо отдохнуть, посетив сквер возле ДКЖД. Концерты начинаются каждое воскресение в 13.00.
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