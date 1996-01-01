Music'а нас связала

75 молодых музыкантов из Нью-Йорка десять дней гостят во Владивостоке, поездка в Россию была их заветной мечтой. Владивосток и горожане удивили юных американцев: город нашенский - ландшафтом и архитектурой, его жители - радушием и гостеприимством.

Одно из ярких впечатлений оркестрантов - это посещение Владивостокского музея автомотостарины и кафе "Русские узоры" в торговом центре "Клевер Хаус". Иностранные слова "блины" и "пирожки" наверняка надолго останутся в лексиконе заокеанских гостей.

Когда музыканты впервые переступили порог Приморской краевой филармонии, они буквально застыли в изумлении. Как сказал маэстро ДРЕЙВИЦ, собираясь в Россию, мы даже не предполагали, что нам предоставят возможность играть в таком красивом зале. Концерт Молодежного симфонического оркестра состоялся в Приморской краевой филармонии в минувшую субботу. Честно говоря, до начала действа у меня были сомнения: молодые музыканты, совсем еще дети, и серьезная симфоническая музыка? По плечу ли им классика? Сомнения рассеялись, как только "Лонг Айленд" взял первые ноты "Марша на русскую тему" Ильи ГЛАЗУНОВА. Во втором отделении сцена уже утопала в цветах, а в финале зал стоя аплодировал и кричал "Браво!". "Лонг Айленд" покорил Владивосток! Чтобы остудить публику, оркестру пришлось дважды играть "Марши" Филиппа СУЗА. Не зря Генеральный консул США во Владивостоке Том АРМБРУСТЕР, представляя оркестр, дал уроки языка, на котором зрители и музыканты могут общаться во время концерта: с помощью рук (овации) и ног (топот).

15 июля американцы давали в филармонии концерт для воспитанников детских домов, детских реабилитационных центров и представителей "Общества инвалидов". После концерта музыканты спустились в зал с инструментами и дали возможность своим русским сверстникам поиграть на них. Восторгу у новоявленных оркестрантов не было предела! Это подарок, который запомнится на всю жизнь.

Визит оркестра в детский оздоровительный центр (ДОЦ) "Ритм-10" был плановым. Грунтовая дорога и отсутствие кондиционеров в автобусах не могли не шокировать американских школьников, но негативные впечатления исчезли, как только дорогие гости ступили на территорию центра. По русскому обычаю их встречали хлебом с солью и выступлением баяниста из фольклорного ансамбля. Парень в косоворотке наяривал "Рио-риту" и "Чатаногу чу-чу", но хозяева центра и их гости не обращали внимание на "стилистическую" несостыковку: они были увлечены танцами.

Как рассказал "ЗР" второй дирижер оркестра мистер СКОТТ, русские школьники удивили концертом в честь американских гостей и большим "пионерским" костром. А скрипачке Аманде понравился хоровод вокруг костра, под аккомпанемент речевки в стиле "рэп" звонкоголосой ведущей.

Когда наступил момент прощания, музыканты по доброй традиции привязали ленточки к символическому дереву желания, чтобы еще раз вернуться в Россию. За один день у юных владивостокцев стало на 75 друзей больше! Девчонки искренне плакали, и обещали держать связь по Интернету...

13 июля , в воскресенье, организатор тура "Лонг Айленд" - филиал фонда "Новая Евразия" устроил для музыкантов День семьи. Всех музыкантов разобрали русские семьи: прежде всего это члены Ротари клуба, участники обменных программ между США и Россией, а также семьи, где есть студенты языковых вузов.

По словам директора филиала фонда "Новая Евразия" Лады ПРОГУНОВОЙ, День семьи никого не оставил равнодушным. Когда дети возвращались вечером в гостиницу, и американцы, и русские их провожавшие, подносили к глазам платки.

…До отлета "Лонг Айленда" осталось несколько дней, впереди у оркестра еще "планов громадьё", но уже сегодня можно подвести предварительный итог визита оркестра во Владивосток. Лада Прогунова убеждена, столица Приморья умеет быть гостеприимной. По ее словам, у региона есть потенциал достойно принимать такие большие коллективы из-за рубежа.

Между тем музыканты "Лонг Айленда" мечтают вернуться во Владивосток еще раз и непременно сыграть с Тихоокеанским симфоническим оркестром.