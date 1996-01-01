Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сезон чудес от "Монте-Карло"
Изысканный джаз на фоне лазурного моря, бархатный блюз в лучах заката, ласкающий lounge в интерьере белоснежных яхт… Чудеса начались с самых первых минут: гостей радио "Монте-Карло" встречали коронованные особы и знаменитости всего мира, а представитель московского холдинга "Русская Медиа-Группа" во Владивостоке Оксана РЫБАЛКО обратилась к присутствующим с приветственной речью на французском языке.
Виртуальная экскурсия
Эта закрытая VIP-вечеринка прошла полностью в концепции самого радио "Монте-Карло" - "жизнь в стиле luxury": гостям устроили "экскурсию" по столице роскоши, беззаботности и счастья - по городу Монте-Карло. Удивительное "путешествие" состоялось благодаря великолепной задумке генерального продюсера РИА "Медиа 7" Юлии БАРХАНОВОЙ. Потенциальные партнеры и будущие рекламодатели стали не просто гостями вечеринки, а ее полноправными участниками: все маршрутные точки этой экскурсии были представлены компаниями, предоставляющими в нашем городе услуги и товары класса premium и lux; представлены театрализовано и экстравагантно.
Например, первый пункт экскурсии - знаменитый отель "Эрмитаж" - гостям вечера презентовал тезка этой знаменитой достопримечательности - бутик коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж". Присутствующих познакомили с линией по VIP-уходу за VIP-одеждой "Luxury Products, New York".
Далее, вслед за изысканными ведущими вечера Маргаритой КОГАН (генеральным директором РИА "Медиа-7") и Вячеславом БУЛАВИНЫМ (программным директором радио "Монте-Карло"), гости последовали на пленэр, как это десятилетиями делает и английский светский бомонд, описанный в романах Ивлина Во, и французская аристократия времен Александра Дюма, и даже наши современные светские львы и львицы, собирающиеся на лазурном берегу Монте-Карло. Да-да, именно созданием живописного полотна с удовольствием занялись гости вечера! Каждый оставил свой штрих, свой взмах кисти на холсте - и получилась потрясающая пастораль! Выезд на символический пленэр для дорогих гостей презентации радио "Монте-Карло" организовала арт-галерея "Ностальгия", кроме этого она представила публике два уникальных художественных полотна: гравюры, созданные живописцем XVIII века Семеном ЩЕДРИНЫМ - родоначальником русской живописи, основателем первой гравюрной мастерской в Петербурге, придворным живописцем императорского дома.
После удовольствия эстетического гостям предложили наслаждение эмпирическое: целым магическим ритуалом стала презентация элитной бытовой техники от компании MIELE. Фантастический аромат, дивный вкус, танцующие руки бармена - и вот уже бескрайнее наслаждение всех пяти чувств окутало присутствующих... В этот момент на сцене появился Элвис ПРЕСЛИ, и над вечереющим заливом зазвучал знакомый баритон... И наступило время горячих развлечений.
Некоторые любят погорячее
Экскурсию вечера продолжил вояж по знаменитым игорным заведениям Монте-Карло. Гости с удовольствием (и азартом, конечно!) не просто играли по особым, праздничным правилам, но и сами запускали шарик на рулеточном колесе и вообще пробовали себя в роли крупье.
А еще зрители посетили легендарный замок древнейшей европейской династии ГРИМАЛЬДИ и познакомились с изысками ландшафтного дизайна садов Булгрис; в обществе компании "Аквариус" прошлись по знаменитейшему Океанографическому музею Монте-Карло; насладились символическим десертом luxury-ароматов Montal от бутика коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж"; поучаствовали в весьма провокационном и одновременно соблазнительном "приват-тест-драйве" автомобиля Crysler, посетили международный Фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
Cветские хроники владивостокского бомонда перелистал Comedy Club - VladStyle, а пиро-лайт-шоу под звуки тамтамов сделало теплую ночь мистической и волнующей.
Ну а финальной изюминкой стала элегантная джазовая композиция, исполненная генеральным директором холдинга "Медиа-7" Маргаритой Коган под несмолкающие овации всех присутствующих. Более трогательными были, пожалуй, только завершающие слова ведущих вечеринки: "Надеемся, вы вместе с нами полюбили этот земной рай - город Монте-Карло. Да и, по большому счету, чем отличается наш любимейший город от монакской жемчужины? Ослепительной красоты море у нас есть? Есть! Роскошные яхты украшают собой эту дивную гавань? Украшают! Даже город расположен по сопкам так же, как и Монте-Карло! Только пальм у нас нет... Но мы уверяем вас, очень скоро у нас будут пальмы! Ведь теперь всегда рядом с вами радио "Монте-Карло Владивосток". Пальмы - это сюрприз, который мы приготовили к нашему следующему празднику - надеемся, в вашем изысканном обществе! А еще к нашей следующей встрече мы припасли некоторые достопримечательности города Монте-Карло: и скачки, и гонки "Формула-1", и кое-что еще... Но это в следующий раз. А пока - сезон чудес "Монте-Карло" во Владивостоке объявляется открытым!!!"
И это действительно был чудесный вечер - еще и потому, что каждая компания, поучаствовавшая в презентации радио "Монте-Карло", каждый гость, ее посетивший, уникальны. Это лучшие люди, это лучшие компании города. И это закономерно, что luxury-имена и бренды объединились вокруг luxury-радио - радио "Монте-Карло"...
"We are very-very еxtraordinary", - звучал над ночным заливом бархатный голос солистки джаз-бэнда, и пронзительно-сладко ощущалось, что именно так и есть...
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой