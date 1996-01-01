Сезон чудес от "Монте-Карло"

Изысканный джаз на фоне лазурного моря, бархатный блюз в лучах заката, ласкающий lounge в интерьере белоснежных яхт… Чудеса начались с самых первых минут: гостей радио "Монте-Карло" встречали коронованные особы и знаменитости всего мира, а представитель московского холдинга "Русская Медиа-Группа" во Владивостоке Оксана РЫБАЛКО обратилась к присутствующим с приветственной речью на французском языке.

Виртуальная экскурсия

Эта закрытая VIP-вечеринка прошла полностью в концепции самого радио "Монте-Карло" - "жизнь в стиле luxury": гостям устроили "экскурсию" по столице роскоши, беззаботности и счастья - по городу Монте-Карло. Удивительное "путешествие" состоялось благодаря великолепной задумке генерального продюсера РИА "Медиа 7" Юлии БАРХАНОВОЙ. Потенциальные партнеры и будущие рекламодатели стали не просто гостями вечеринки, а ее полноправными участниками: все маршрутные точки этой экскурсии были представлены компаниями, предоставляющими в нашем городе услуги и товары класса premium и lux; представлены театрализовано и экстравагантно.

Например, первый пункт экскурсии - знаменитый отель "Эрмитаж" - гостям вечера презентовал тезка этой знаменитой достопримечательности - бутик коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж". Присутствующих познакомили с линией по VIP-уходу за VIP-одеждой "Luxury Products, New York".

Далее, вслед за изысканными ведущими вечера Маргаритой КОГАН (генеральным директором РИА "Медиа-7") и Вячеславом БУЛАВИНЫМ (программным директором радио "Монте-Карло"), гости последовали на пленэр, как это десятилетиями делает и английский светский бомонд, описанный в романах Ивлина Во, и французская аристократия времен Александра Дюма, и даже наши современные светские львы и львицы, собирающиеся на лазурном берегу Монте-Карло. Да-да, именно созданием живописного полотна с удовольствием занялись гости вечера! Каждый оставил свой штрих, свой взмах кисти на холсте - и получилась потрясающая пастораль! Выезд на символический пленэр для дорогих гостей презентации радио "Монте-Карло" организовала арт-галерея "Ностальгия", кроме этого она представила публике два уникальных художественных полотна: гравюры, созданные живописцем XVIII века Семеном ЩЕДРИНЫМ - родоначальником русской живописи, основателем первой гравюрной мастерской в Петербурге, придворным живописцем императорского дома.

После удовольствия эстетического гостям предложили наслаждение эмпирическое: целым магическим ритуалом стала презентация элитной бытовой техники от компании MIELE. Фантастический аромат, дивный вкус, танцующие руки бармена - и вот уже бескрайнее наслаждение всех пяти чувств окутало присутствующих... В этот момент на сцене появился Элвис ПРЕСЛИ, и над вечереющим заливом зазвучал знакомый баритон... И наступило время горячих развлечений.

Некоторые любят погорячее

Экскурсию вечера продолжил вояж по знаменитым игорным заведениям Монте-Карло. Гости с удовольствием (и азартом, конечно!) не просто играли по особым, праздничным правилам, но и сами запускали шарик на рулеточном колесе и вообще пробовали себя в роли крупье.

А еще зрители посетили легендарный замок древнейшей европейской династии ГРИМАЛЬДИ и познакомились с изысками ландшафтного дизайна садов Булгрис; в обществе компании "Аквариус" прошлись по знаменитейшему Океанографическому музею Монте-Карло; насладились символическим десертом luxury-ароматов Montal от бутика коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж"; поучаствовали в весьма провокационном и одновременно соблазнительном "приват-тест-драйве" автомобиля Crysler, посетили международный Фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.

Cветские хроники владивостокского бомонда перелистал Comedy Club - VladStyle, а пиро-лайт-шоу под звуки тамтамов сделало теплую ночь мистической и волнующей.

Ну а финальной изюминкой стала элегантная джазовая композиция, исполненная генеральным директором холдинга "Медиа-7" Маргаритой Коган под несмолкающие овации всех присутствующих. Более трогательными были, пожалуй, только завершающие слова ведущих вечеринки: "Надеемся, вы вместе с нами полюбили этот земной рай - город Монте-Карло. Да и, по большому счету, чем отличается наш любимейший город от монакской жемчужины? Ослепительной красоты море у нас есть? Есть! Роскошные яхты украшают собой эту дивную гавань? Украшают! Даже город расположен по сопкам так же, как и Монте-Карло! Только пальм у нас нет... Но мы уверяем вас, очень скоро у нас будут пальмы! Ведь теперь всегда рядом с вами радио "Монте-Карло Владивосток". Пальмы - это сюрприз, который мы приготовили к нашему следующему празднику - надеемся, в вашем изысканном обществе! А еще к нашей следующей встрече мы припасли некоторые достопримечательности города Монте-Карло: и скачки, и гонки "Формула-1", и кое-что еще... Но это в следующий раз. А пока - сезон чудес "Монте-Карло" во Владивостоке объявляется открытым!!!"

И это действительно был чудесный вечер - еще и потому, что каждая компания, поучаствовавшая в презентации радио "Монте-Карло", каждый гость, ее посетивший, уникальны. Это лучшие люди, это лучшие компании города. И это закономерно, что luxury-имена и бренды объединились вокруг luxury-радио - радио "Монте-Карло"...

"We are very-very еxtraordinary", - звучал над ночным заливом бархатный голос солистки джаз-бэнда, и пронзительно-сладко ощущалось, что именно так и есть...