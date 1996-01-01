Женский образ в мужской интерпретации

До 2 августа продолжает свою работу выставка в галерее "Арка" - "Проект "12". Автор идеи, объединившей известных приморских художников, - Олег БАТУХТИН. 12 моделей - деревянных скульптур, отличных друг от друга по форме, посредством живописи и других художественных средств (текстиля, фотопечати) были превращены в индивидуальные женские образы.

Вот что рассказывает о выставке Ольга ЗОТОВА, искусствовед: "Полученный результат побуждает к размышлению о постмодернистском опыте, который, сознательно или неосознанно, воплотился в деревянной скульптуре. Работа Сергея ГОРБАЧЕВА напоминает обкатанный морем огромный голыш, являющийся свидетелем забрезживших солнечных лучей... В скульптуре Виктора СЕРОВА, напротив, экспрессия дробного цвета напоминает изломы цирковой эквилибристики. Джинсовый "прикид" от Виктора ХМЕЛИКА, облекший тело еще одной модели, - отголосок и свидетельство глобализации. Полоски джинсовой ткани, будто меридианами "прошившей" джинсовую же поверхность, на которой стоит фигура, символизируют тотальность охватившей мир унификации. И как апофеоз и одновременно напоминание о том, что все преходяще, и уходящее, реминисценция произведения Сальвадора ДАЛИ "Постоянства памяти" Геннадия ОМЕЛЬЧЕНКО. Владимир СТАРОВОЙТОВ выбрал цвет, ассоциативно отсылающий зрителя к Бронзовому веку... Еще один смысл, на мой взгляд, двойственен: над коллекцией деревянной скульптуры, где модели - суть женские тела, работали мужчины. Фотообъектив Михаила ПАВИНА, кажется, рассмотрел самую душу женщины..." А что увидите в этом проекте вы?

Галерея открыта со вторника по субботу с 11.00 до 18.00.