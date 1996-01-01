www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Женский образ в мужской интерпретации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До 2 августа продолжает свою работу выставка в галерее "Арка" - "Проект "12". Автор идеи, объединившей известных приморских художников, - Олег БАТУХТИН. 12 моделей - деревянных скульптур, отличных друг от друга по форме, посредством живописи и других художественных средств (текстиля, фотопечати) были превращены в индивидуальные женские образы.

Вот что рассказывает о выставке Ольга ЗОТОВА, искусствовед: "Полученный результат побуждает к размышлению о постмодернистском опыте, который, сознательно или неосознанно, воплотился в деревянной скульптуре. Работа Сергея ГОРБАЧЕВА напоминает обкатанный морем огромный голыш, являющийся свидетелем забрезживших солнечных лучей... В скульптуре Виктора СЕРОВА, напротив, экспрессия дробного цвета напоминает изломы цирковой эквилибристики. Джинсовый "прикид" от Виктора ХМЕЛИКА, облекший тело еще одной модели, - отголосок и свидетельство глобализации. Полоски джинсовой ткани, будто меридианами "прошившей" джинсовую же поверхность, на которой стоит фигура, символизируют тотальность охватившей мир унификации. И как апофеоз и одновременно напоминание о том, что все преходяще, и уходящее, реминисценция произведения Сальвадора ДАЛИ "Постоянства памяти" Геннадия ОМЕЛЬЧЕНКО. Владимир СТАРОВОЙТОВ выбрал цвет, ассоциативно отсылающий зрителя к Бронзовому веку... Еще один смысл, на мой взгляд, двойственен: над коллекцией деревянной скульптуры, где модели - суть женские тела, работали мужчины. Фотообъектив Михаила ПАВИНА, кажется, рассмотрел самую душу женщины..." А что увидите в этом проекте вы?

Галерея открыта со вторника по субботу с 11.00 до 18.00.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru