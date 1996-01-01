Олигархам всучат по музею

Глава Минкульта РФ Александр АВДЕЕВ в рамках "правительственного часа" сделал ряд существенных заявлений о преобразованиях, которые намечены в ближайшее время в сфере отечественной культуры. Речь идет о приоритетах госполитики в этой области. По мнению министра, требуются радикальные перемены, которые позволили бы качественно изменить музейное дело в России в лучшую сторону.

Александр Авдеев, до назначения главой Министерства культуры являвшийся послом России во Франции, решил перенять французскую систему финансирования национальных музеев - поручить шефство над ними состоятельным людям и известным общественным деятелям. "Так, как сейчас финансируют спорт, пусть финансируют и музеи", - пояснил министр, тут же потребовав дополнительных вложений и от государства: на отраслевую заработную плату работникам сферы культуры необходимо выделить 12 млрд руб., чтобы их доходы были сравнимы со средним российским уровнем. "Деньги должны идти параллельно с бюджетом на культуру, а не из бюджета культуры", - уточнил Авдеев.

Повысить зарплату музейных работников на 30-40% также позволит оптимизация управления, под которой министр подразумевает сокращение так называемых "лишних" должностей.

Еще 65 млрд руб. потребуется, по словам министра культуры, на решение вопросов, связанных с восстановлением реставрационной школы, расширением фондохранилищ и подготовкой квалифицированных специалистов в течение ближайших десяти лет.