Кубок губернатора остался в Приморье

Кубок губернатора Приморского края, традиционно разыгрываемый на международном фестивале спортивного бального танца "Звезды Приморья", завоевала пара из Владивостока - Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ (танцклуб "Торнадо"). Воспитанники Дмитрия СТЫЦЮКА и Ирины СОЛОВЬЕВОЙ стала обладателем Кубка губернатора уже четвертый раз.

Фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2008" прошел во Владивостоке уже в 18-й раз. В этом году он собрал более 700 пар из разных уголков России и из-за рубежа. Кстати, в этом году пара из Японии стала победителями турнира в молодежной возрастной группе. Это говорит о том, что значимость приморского фестиваля растет и он собирает сильнейших танцоров не только Дальневосточного региона, но и стран АТР.