"Звезды Приморья" приглашают на шоу

В предстоящие выходные состоится самое долгожданное событие танцевального сезона - международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2008". Это турнир, которого ждут целый год и на который собираются лучшие танцевальные дуэты Дальнего Востока, приезжают пары и судьи из разных уголков России и из-за рубежа. Его масштабы известны далеко за пределами региона, и он по праву считается крупнейшим турниром в Дальневосточном регионе.

Итак, 5-6 июля на сцене FESCO Hall более 700 пар в возрасте от 7 до 50 лет будут соревноваться в исполнении европейской и латиноамериканской программ.

Откроется фестиваль 5 июля в 10.00. В первый день турнира на паркет выйдут дети возрастной группы 10-11 лет, юниоры 1 (12-13 лет) и юниоры 2 (14-15 лет). Молодежь и взрослые в первый день фестиваля будут соревноваться в исполнении европейской программы танцев. Второй день соревнований начнется с выступлений самых юных участников турнира - детей 7-9 лет, затем на паркет выйдут сеньоры - танцоры старше 30 лет, молодежные пары с латиноамериканской программой. Но самое грандиозное зрелище ожидается в завершении турнира - по многолетней традиции, среди наиболее опытных взрослых танцоров в латиноамериканской программе будет разыгран Кубок губернатора Приморского края. Кстати, предыдущие 4 года, несмотря на сильнейший состав участников, Кубок оказывался в руках приморских танцоров, что не могло не радовать болельщиков.

Но и это еще не все. Фестиваль "Звезды Приморья" славится не только конкурсной программой, но и гала-концертом. В этом году украшением фестиваля станут показательные выступления двукратных бронзовых призеров чемпионата России, финалистов чемпионата Европы, бронзовых призеров финала IDSF Евгения ИМРЕКОВА и Елизаветы ДИВАК. Стоит отметить, что организаторам турнира удается каждый концерт превратить в незабываемое шоу с единой сюжетной линией, в которую органично вплетены выступления спортсменов российского и международного масштаба и звезд Приморья - сильнейших танцевальных, музыкальных и вокальных коллективов. Среди участников концерта - театр современного танца "Каури" и ансамбль "Улыбка", "Баррио Латино" и "Танго Перекресток", музыкально-инструментальное трио "Владивосток" и любимец публики, актер академического театра им.М.Горького, заслуженный артист России Николай ТИМОШЕНКО. Так что как всегда зрелище обещает быть грандиозным и очень запоминающимся. Приходите, не пожалеете! Организаторами турнира традиционно выступают администрация Приморского края, ансамбль "Улыбка", Танцевально-спортивный клуб "Радость" и клуб "Танго".

Спонсоры фестиваля "Звезды Приморья-2008" - ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Синергия".

Информационная поддержка - ИК "Золотой Рог".