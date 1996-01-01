Пибимпаб от фуд-стилистов

Гастрономический праздник - фестиваль корейской национальной кухни устроила Национальная организация туризма Кореи во Владивостоке. В течение двух дней - 2-3 июля - специально приглашенные повара и фуд-стилисты из Южной Кореи обучают всех желающих тонкостям национальной кухни в пансионате "Солнечный".

Корейская национальная кухня имеет более чем 5000-летнюю историю. Только официальных рецептов приготовления кимчи известно более сотни, но у каждой хозяйки есть свой собственный, передающийся в семье по женской линии. Но в последние полвека жизнь внесла коррективы в национальные традиции. Например, в Корее появилась профессия фуд-стилиста (food stylist), который должен не только вкусно приготовить кушанье, но и оформить его как произведение искусства. Мастер-класс по food style в дни фестиваля дает шеф-повар всемирно известной гостиницы Interkontinental, профессор кафедры туризма и гостеприимства университета Шинхын госпожа ЛИ Ын Чхон. Госпожа ЧВЕ Ын Ми, специализирующаяся на приготовлении полезных для здоровья блюд из морепродуктов, расскажет, как разнообразить повседневное меню. А эксперт в приготовлении кимчи госпожа ПАК Гван Хи поделится самыми распространенными рецептами этого кушанья.

Что касается пибимпаб (рис, приготовленный на пару, с ассорти из говядины и овощей), то в Корее это блюдо умеет готовить каждая хозяйка. И научить этому нехитрому искусству устроители фестиваля намерены каждого пришедшего. Потому присматривать за процессом приготовления будут 12 корейских поваров-любителей из числа добровольцев. В заключение мастер-класса пройдет дегустация, где будет выбран самый умелый повар-стажер.