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Гавр и сестры Зайцевы уже в городе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На исходе первая треть лета, и многие из нас уже успели открыть купальный сезон. Не удивительно, если и ближайшие выходные будут посвящены блаженному пляжному отдыху. Но даже летом не стоит забывать об искусстве. Посетить, к примеру, фотовыставку "Театральный калейдоскоп". Она проходит в эти дни в Приморском краевом драматическом театре молодежи и посвящена театральной жизни города. Представлены работы Александра ХИТРОВА, Елена ПИНЧУК, Ольги ТАНСКОЙ и Андрея ГОРБОНОСА.

Нелишним будет увидеть своими глазами "Заводной апельсин" - театральную постановку по одноименному легендарному роману Энтони БЕРДЖЕССА о похождениях юного хулигана. Спектакль в исполнении актеров Театра ТОФ состоится 27 июня на сцене ДОФ в 18.00.

А 28 июня, в субботу, в рамках программы Год семьи Приморский краевой драматический театр молодежи приглашает взрослых и детей на премьеру спектакля "КОШКИ" по пьесе драматурга Валерия ЗИМИНА. Маленьких зрителей, к тому же ждет большая развлекательная программа с играми, конкурсами, призами и сюрпризами. Начало в 11.00.

Ночная жизнь Владивостока в эти выходные будет такой же насыщенной, как и в остальные. Что касается новизны и оригинальности, то интерес представляют проекты, обыгрывающие стилистику модных нынче социальных сетей в Интернете: завтрашняя вечеринка "Одноклассники" в ночном клубе Diamond Hall (организаторы обещают зарядить всех качественным саундом и позитивным настроением). А также - субботняя вечеринка "Листья травы" под знаком LIVE! (Живой журнал), которая состоится 28 июня, в субботу, в ночном клубе BSB.

А сегодня, 26 июня, в нашем славном городе покажут себя московские резиденты COMEDY CLUB: Сестры Зайцевы, Гавр, Незлобин, Верещагин и другие.Фанаты стендап-юмора спешите в Fesco Hall!

Приятных всем выходных и хорошей погоды!

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