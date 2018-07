"Торговцы звуком" дарят джаз

В минувший понедельник в столицу Приморья прилетел джаз-квартет Alvin Atkinson & The Sound Merchants ("Торговцы звуком") из Нью-Йорка. И "город нашенский" едва не захлебнулся от восторга.

- Классно! Великолепно! Супер! Кайф! - только такие эмоции пробуждали у поклонников джаза выступления Элвина АТКИНСОНА и его "торговцев звуком".

Мнение счастливчиков, побывавших на их концертах, единодушно: "Такого джаза мы еще не видели!"

Гастроли заокеанских джазменов во Владивостоке - часть глобального проекта "Дороги ритмов: американская музыка миру", который воплощается в жизнь благодаря поддержке Джазового комплекса при Линкольн-центре в Нью-Йорке, а так же Бюро образования и культуры госдепартамента США. На земле Приморской к "Дорогам ритмов…" подключились рок-клуб "Забриски Пойнт" и Приморская краевая филармония, предоставившая музыкантам свой новый зал.

Как рассказал на пресс-конференции во Владивостокском музыкальном училище руководитель джаз-бэнда Эл Аткинсон, когда музыканты собирались на гастроли в Россию, перед ними была поставлена задача, выбрать из девяти городов бывшего Советского Союза семь, по их мнению, самых лучших. "Торговцы звуком" подумали и, кажется, сделали правильный выбор! Кстати, в их списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург…

Во Владивостоке американцы отыграли два "чумовых" концерта: один плановый и один - "по просьбе трудящихся". По словам Татьяны ЧУМАК, художественного руководителя филармонии, билеты на первый концерт разлетелись за неделю до прилета музыкантов, а за бортом осталось несколько сотен желающих послушать настоящий джаз made in USA. Поэтому было принято решение провести еще один концерт.

И "торговцы звуком" не возражали. Они вообще оказались очень компанейскими парнями. Музыканты запросто общались со всеми желающими, раздавая автографы и фотографируясь на память, еще раз подтверждая известную аксиому: "Чем выше талант, тем проще человек в общении".

Репертуар Alvin Atkinson & The Sound Merchants - классика джаза ("Caravan", "Take the A Train" Дюка ЭЛЛИНГТОНА, "Summertime" Джорджа ГЕРШВИНА и т.д.), а так же произведения собственного сочинения, которые вызывали у зрителей не меньший, если не больший, восторг, чем джазовые хиты, проверенные временем.

Глядя на их несколько бесшабашное поведение на сцене, трудно было поверить, что руководитель группы, хохмач Элвин Аткинсон - профессор! Тем не менее он работал с такими именитыми джазовыми музыкантами, как Хьюстон ПЕРСОН, Джеймс КАРТЕР, Сесиль БРИДЖУОТЕР. С 2000 года он выступает в Белом доме, ему посчастливилось играть перед президентом Джорджем БУШЕМ-младшим в телешоу "Эмерил Лайв" на канале Food Network.

В эксклюзивном интервью "ЗР-Диалог" Аткинсон похвастался, что когда-то записывался с легендарным гитаристом Джорджем БЕНСОНОМ.

- Это удивительный музыкант! У него неимоверная работоспособность. Правда, я работал с ним на записи всего одной песни, но такие эпизоды запоминаются на всю жизнь, - сказал Эл и поднял вверх большой палец правой руки. Таким же красноречивым жестом именитый Эл оценил и игру владивостокских джазменов, молодых и не очень, с которыми он джемовал на сцене музыкального училища и рок-клуба "Забриски Пойнт".

В начале пресс-конференции в музыкальном училище у Элвина Аткинсона спросили, какие впечатления остались у него и его друзей от гастролей по России и Владивостоку, на что музыкант ответил философски:

- Мы еще как пустая чаша.Мы в вашем городе всего-то ничего и не успели напитаться эмоциями.

Как оказалось, для получения объективного представления о столице Приморья и ее жителях барабанщику понадобилось всего… два часа с небольшим. После джем-сейшена в музучилище, когда господин Аткинсон с помощью переводчика непринужденно общался с залом, корреспондент "ЗР" вновь поинтересовался его впечатлениями.

- Моя чаша полна, малыш! - игриво ответил музыкант, обнажив в улыбке идеально белые зубы. Толмач его слова перевел, публика разразилась смехом и аплодисментами.

Досье Alvin Atkinson & The Sound Merchants: Элвин Аткинсон - ударные. Преподает "язык" джаза и науку о ритмах в средней школе Джазовой академии при Джазовом комплексе Линкольн-центра. . Лакеция БЕНДЖАМИН - саксофон. Выпускница Школы музыки и искусства Ла Гардиа и Новой школы джаза и современной музыки. . Шон ХИГГИНС - клавишные. Член всемирно известного секстета "Уинард Харпер Секстет", который выпустил диск "Make It Happen " ("Пусть это случится"). Недавно Хиггинс выпустил свой собственный дебютный альбом "The New Thought" ("Новая мысль"). Амин САЛИМ - бас-гитара. Выступает и записывается со множеством талантливых музыкантов, включая Джими ХИСА, Николоса ПЕЙТОНА, Лони ЛИСТОНА Смита, Жене КАРНЕ, Антонио ХАРТА и Виннарда ХАРПЕРА.

Автор выражает благодарность переводчику Виктору ЯНИНУ за помощь в подготовке публикации.