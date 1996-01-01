Два склона одной горы

Приморское лето в галерее PORTMAY открывается 19 июня выставкой Всеволода и Татьяны МЕЧКОВСКИХ "Желтые осы лета". Тридцатилетний семейно-творческий союз Татьяны и Всеволода, широко известный в художественных кругах Приморья, - явление довольно редкое и примечательное. Их взаимное притяжение с годами становилось все сильнее, наполнялось творческой энергией. И это неизбежно привело их не только к совместной выставочной деятельности, но и в прямом смысле к работе в две руки, если не сказать в две души.

Во второй половине восьмидесятых годов Всеволод из Украины переехал в Приморье, а вслед за ним и Татьяна устремилась на край русской ойкумены. И первое жилье на приморской земле они обрели в бухте Преображение, куда окунулись как в неизведанный, фантастический мир, где царят законы моря и побережья, раздвигающие рамки духовной свободы человека. Для Всеволода с Татьяной такой поворот судьбы стал решающим - Приморье навсегда. Думается, без преувеличения можно сказать, что для них жизнь на побережье и стала своего рода преображением творческого сознания. Может быть, в большей мере это касается Татьяны, которая целиком погрузилась в сердце приморской природы. Она двигалась от созерцания к глубинному постижению ее тайн, причем не умозрительно, а на личном опыте. В своих путешествиях она собственноручно собрала и перебрала ее богатства от калужницы болотной до осоки Янковского. А накопленные знания преобразовала в собственное художественное направление на стыке искусства, экологии и педагогики, названное ею "Экологическим дизайном". По сути, она предприняла благодатную попытку слить воедино славянскую культуру природознания и восточную философию жизни.

И в то же время Татьяна в своем творчестве всегда опиралась на художественный мир Мечковского - фантастический, жесткий, полный странного сплава эротики, философии и политики. В их союзе подспудно работали основные силы мироздания в понимании древней китайской философии - инь и ян. Собственно говоря, только в гармоничном круге этого символа, реализованного в судьбе Татьяны и Всеволода, творчество их, взаимно дополняя друг друга, обретает завершенность и заложенный изначально смысл.

Чувственный, полный природного цветения образ выставки "Желтые осы лета" создан авторами на тонком переплетении древней славянской ведической культуры с восточными мотивами. В древнекитайской мифологии инь означало северный, то есть погруженный в тень склон горы, ну а ян - залитый солнцем южный склон. Но есть точка, где эти склоны встречаются, - это вершина. К ней и летят желтые осы лета, несущие мед лета, поэзии и философии.