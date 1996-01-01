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Марк Твен "ожил" в приморской столице
Выставка "Марк Твен в иллюстрациях Федора Лемкуля", представляющая работы классика советской книжной графики, открылась в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. В экспозиции представлены 19 иллюстраций Лемкуля к произведению Марка Твена "Принц и нищий".
Федор Лемкуль считается выдающимся книжным графиком - он проиллюстрировал более 130 изданий, на которых выросло несколько поколений детей. Рисунки были переданы в Приморье из Всероссийского художественно-производственного объединения и представлены широкой публике впервые. Выставка проходит при поддержке Генерального консульства США на Дальнем Востоке России.
Открытие выставки началось с небольшой театральной сценки - эпизода из "Принца и нищего". Актеры постарались на славу, их персонажи выглядели убедительно. Наибольшее внимание зрителей привлек сам Марк Твен - в этой роли выступил Генеральный консул США во Владивостоке Томас Армбрустер. Он играл свою роль, цитируя Марка Твена и жестикулируя сигарой. И выглядел настолько естественно, что многие его не сразу узнали. После выступления "Марк Твен" пригласил гостей к столу и произнес несколько тостов.
Томас Армбрустер: "Я уверен, что наши совместные усилия способствуют укреплению российско-американских культурных связей. Я также уверен, что и этот проект будет способствовать укреплению российско-американских отношений в области культуры. Главная задача, которую ставят перед собой руководители этого проекта, - дать возможность юным зрителям Дальнего Востока встретиться с творчеством выдающегося американского писателя Марка Твена, а также известного российского художника-графика Федора Лемкуля и результатами работы совместного российско-американского коллектива".
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