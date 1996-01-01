Прошлое Хасана оживет в кино

"Хасанский вальс" - так называется очередной фильм молодого приморского режиссера, руководителя студии "Восточная школа кино" Михаила ГОТЕНКО. Он же автор сценария и генеральный продюсер. Картина повествует о судьбе участников советско-японского военного конфликта в приграничном районе озера Хасан в июле-августе 1938 года. Съемки начались 10 июня и по плану продлятся около двух месяцев. География съемок - Хасанский и Надеждинский районы Приморского края, город Владивосток.

Телевизионный художественный фильм продолжительностью 1 час 40 минут выйдет в прокат ориентировочно в первой половине августа этого года. Уже сегодня о готовности показать картину в своем эфире заявили две телекомпании: владивостокская "Лица-23" и пензенская "Наш дом".

Сам режиссер, известный, кстати, скупостью на интервью, согласился за несколько дней до съемок рассказать "ЗР-Диалог" о создающейся киноленте.

- Михаил, кто герои картины?

- Военные журналисты. Один с нашей стороны, другой - с японской. Оба приезжают к месту боевых действий, командированные своим газетным начальством. Но кроме этой причины, нашим героем движет подспудное желание свести счеты с жизнью. Дело в том, что его девушка стала жертвой сталинских репрессий, которые к 1938 году достигли в СССР своего пика. В случившемся с девушкой молодой человек винит себя. Удастся ли ему реализовать свое желание и погибнуть во время боев за высоту Безымянная, где он встретится со своим японским коллегой лицом к лицу, зритель узнает, посмотрев фильм.

- В фильме будет много батальных сцен?

- Да. Ведь это не просто психологическая драма, а психологическая драма на фоне военных действий. Поэтому любители так называемого "экшн", думаю, разочарованными не останутся. Практически во всех боевых сценах участвуют лошади и профессиональные наездники. На съемках заняты три специалиста, ответственные за постановку огнестрельных боев, конных трюков и рукопашного боя.

- Историческая достоверность соблюдена?

- В деталях. Практически все занятые в фильме актеры играют реальных исторических лиц - тех, кто служил на Хасанской заставе в июле 1938 года. Мне пришлось перелопатить уйму военно-исторического и архивного материала в книгах, газетах, журналах, Интернете… Но кроме этого, неоценимую помощь нам оказали выступившие в качестве консультантов сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Наш художник по костюмам Елена БАЕНКО буквально до миллиметроа выверяла длину гимнастерок, рисунки в петлицах, цвета околышей на фуражках с теми стандартами, что были приняты в ту эпоху. Большую организационную помощь в проведении съемок оказывает нам управление Тихоокеанского пограничного округа и командование Тихоокеанского флота.

- В фильме заняты приморские актеры?

- Да, в основном из театра Тихоокеанского флота и Приморского драматического театра молодежи. Всего актеров первого и второго планов, занятых в фильме, больше двадцати человек. В массовых сценах будем задействовать жителей Приморья.

- А что нужно для того, чтобы поучаствовать в массовке "Хасанского вальса"?

- Позвонить по телефону 41-05-90, спросить меня или исполнительного продюсера Николая Гребнева. Люди с восточно-азиатской внешностью нас особенно интересуют.