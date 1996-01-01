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"Звезды Приморья" приглашают на паркет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все, кто имеет хоть какое-то отношение к спортивным бальным танцам, живут в предвкушении самого яркого танцевального события года - Международного фестиваля "Звезды Приморья-2008", который пройдет 5-6 июля во Владивостоке на паркете Fesco Hall. В этом году турнир соберет около 700 пар из самых разных уголков России и из-за рубежа.

Организаторами турнира традиционно выступают администрация Приморского края, детская общественная организация Владивостока "Созвездие улыбок", танцевально-спортивный клуб "Радость" и клуб "Танго".

По словам директора фестиваля, заслуженного работника культуры РФ Владимира ТЮРИНА, с каждым годом число участников фестиваля растет. Увеличивается и число танцевальных дуэтов из стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Причем если еще несколько лет назад на фестиваль приезжало всего несколько пар из Китая и Японии, то сегодня число спортсменов, заявивших о своем участии в конкурсе, значительно возросло. Расширяется география и российских участников - кроме пар из Дальневосточного региона на фестиваль приезжают дуэты из центральных городов России. Уже сегодня на сайте Федерации танцевального спорта России о своем намерении приехать на турнир заявили пары из Москвы, Иркутска, Красноярска, Владимира.

Еще более представительной, чем ранее, обещает быть судейская бригада. Оценивать турнир приедут судьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска. Большинство заявленных судей имеют всероссийскую или международную судейские категории и приезжают на турнир без своих пар. Это означает, что объективное судейство, которым за годы своего существования прославился фестиваль "Звезды Приморья", участникам гарантировано.

- Фестиваль "Звезды Приморья" - это не только крупнейший турнир международного уровня, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Подготовка к фестивалю включает в себя целый ряд мероприятий, которые позволяют дальневосточным парам значительно повысить уровень танцевального мастерства, не выезжая за пределы региона. Так, в рамках "Звезд Приморья-2008" ведущие российские педагоги проведут во Владивостоке и Хабаровске семинары для танцевальных пар Дальнего Востока, - рассказывает Владимир Тюрин. - Не останутся без внимания и местные судьи - для них, а также для членов счетной комиссии будут проведены обучающие семинары, которые позволят им повысить судейскую категорию, не выезжая за пределы региона. Все это стало возможным благодаря участию в подготовке фестиваля администрации Приморского края, а также поддержке партнеров конкурса - ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Синергия".

Что касается самого турнира, то соревнования будут идти два дня в разных возрастных группах (от 7 до 40 лет). Кстати, победители и призеры фестиваля будут в этом году приятно удивлены - специально для фестиваля "Звезды Приморья-2008" уже изготовлены фирменные медали и кубки с символикой конкурса. В завершение конкурсной программы фестиваля по сложившейся традиции среди взрослых танцоров в латиноамериканской программе будет разыгран Кубок Губернатора Приморского края.

Завершится фестиваль гала-концертом, в котором примут участие лучшие танцевальные коллективы Приморья, а украшением концерта станут выступления двукратных бронзовых призеров чемпионата России, финалистов чемпионата Европы, бронзовых призеров финала IDSF Евгения ИМРЕКОВА и Елизаветы ДИВАК.

Так что "Звезды Приморья-2008" для танцоров станут достойным завершением танцевального сезона, а зрители получат самые яркие и незабываемые впечатления и от турнира, и от завершающего гала-концерта.

По традиции ИК "Золотой Рог" является информационным партнером фестиваля.

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