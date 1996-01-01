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"Жизель", "Каста" и медведи на буйволах
Удлиненные выходные этой недели, начавшиеся прямо сегодня, позволят многим из нас провести замечательный и разнообразный культурный досуг. 12 - 13 июня в 18.00 на сцене концертного комплекса Fesco Hall выступает Санкт-Петербургский национальный балетный театр. В программе, в которой принимают участие солисты Мариинского театра оперы и балета, - легендарные балетные постановки "Лебединое озеро" и "Жизель".
13 июня во Владивосток нагрянут гости из самого что ни на есть казачьего города - Ростова-на-Дону. Но с хором донских казаков у них мало общего. Хип-хоп команда "Каста" выступит в ночном клубе "Паллада" с презентацией своего альбома "Быль в глаза", вместе с этим донские рэперы Влади, Шым, Хамиль, Змей исполнят и свои старые хиты.
В это же время в ночном клубе "Плацебо" начнется вечеринка с участием московского ди-джея Джея, являющегося резидентом таких известных столичных клубов, как R&B Cafe, Zoloto Club, Teatro Show Club, Black October DJ Bar и др. Визит гастролеров не умаляет скромного обаяния местных звезд ночной жизни, которые по-прежнему ярко продолжают согревать сердца и уши своих поклонников. Так, в ночном клубе "Дежавю" ди-джеи Антон и Правда ждут на дружескую вечеринку всех тех, кто испытывает наслаждение от прогрессив хаус или минимал техно в их исполнении.
В цирке продолжается программа "Медведи на буйволах". Кто еще не побывал, сходите - не пожалеете!
В Доме-музее Сухановых, по адресу: ул. Суханова, 9 в эти дни проходит выставка художественных работ "Визуализация чувств" художника Александра БЕРЕЗНЕВА.
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