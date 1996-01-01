Новый старый Арсеньев

В Кавалеровской центральной библиотеке состоялась презентация первого тома шеститомного собрания сочинений ученого, путешественника и писателя Владимира АРСЕНЬЕВА. Ее провели для местных краеведов, библиотекарей и представителей общественности владивостокские гости - профессор ДВГУ, председатель Общества изучения Амурского края Петр БРОВКО и журналист, фотограф, лауреат премии им. В.К. Арсеньева, действительный член Общества изучения Амурского края Иван ЕГОРЧЕВ.

Гости подарили библиотеке первый том нового собрания сочинений исследователя приморской земли В.К.Арсеньева, издания этого года. Два экземпляра книги Петр Бровко подарил и делегации из Дальнегорска, в состав которой входил старейший член Географического общества Виктор ТАТАРНИКОВ. По словам Петра Бровко, выход в свет нового издания собрания сочинений Арсеньева - событие эпохальное. В старом шеститомнике издания 1947 г. были опубликованы не все труды знаменитого ученого: одни тогда не были найдены, другие просто не включили. Кроме того, многие произведения Арсеньева были изданы с сокращениями. Нынешнее собрание сочинений наиболее полное и точное, без вмешательства цензоров. Работали над первым томом составители около полутора лет. Он содержит 700 страниц. В нем два известных произведения Арсеньева, в том числе повесть "Дерсу Узала", комментарии, списки географических названий.

2-й и 3-й тома выйдут в этом году, 4-й и 5-й - в следующем. В ходе работы над новым изданием появилось много нового материала. Так, найден текст Арсеньева, ранее не публиковавшийся совсем, - "Обзор Владивостокской области" 1929 г. Не исключено, что будет издано дополнение к собранию сочинений или отдельный том переписки писателя и ученого. В шеститомнике будут опубликованы как известные фотоснимки, так и новые, ранее не печатавшиеся. Опубликуют и письмо Арсеньева 1915 г. к Силину, хранящееся в Кавалеровском архиве.

В октябре Общество изучения Амурского края организует автопробег по Приморью, после чего выйдет книга о природе и истории освоения Дальнего Востока, благодаря чему будет открыт еще один пласт информации об Арсеньеве. Цель автопробега - заинтересовать молодежь и общественность наследием Арсеньева. Участники встречи посмотрели фрагменты фильма "Дерсу Узала", а директор библиотеки Галина ПУШЕНКО преподнесла гостям подготовленный сотрудниками читального зала сборник материалов о кавалеровской скале Дерсу Узала "Памятники природы Кавалеровского района. Скала Дерсу Узала".