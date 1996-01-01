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Споем с патриотизмом
Фестиваль патриотической песни "Восточный форпост", посвященный Дню России, пройдет в Приморье 6-7 июня. В работе фестиваля примут участие творческие коллективы Дальнего Востока, Сибири, и даже далекой Башкирии.
Надо отметить, что мероприятие такого масштаба проводится впервые. Но организаторы из общественной организации ветеранов боевых действий "Контингент" и командования ТОФ надеются, что он станет узнаваемым и ожидаемым событием в культурной и общественной жизни нашего города и края.
В результате предварительного прослушивания было отобрано 40 участников, представители самых разных профессий, возрастов, интересов, которые будут бороться за призовые места в финале.
"Идея проведения фестиваля родилась в сердцах людей, прошедших через горнило боевых действий, не случайно. В последнее время наблюдается засилие пошлости, безвкусицы и подражания далеко не лучшим образчикам западного искусства. Слово "патриот" воспринимается зачастую в негативном ключе. В то же время у нас на Дальнем Востоке есть очень много по настоящему талантливых людей, которым мы предоставляем возможность заявить о себе. Мы считаем, что пришло время возрождения патриотических традиций,"- сказал председатель "Контингента" Сергей Кондратенко.
В конкурсной программе фестиваля предусмотрено 3 номинации: исполнение авторской песни, популярной песни и песен в составе ансамбля. В каждой номинации предусмотрено три призовых места. Закончится фестиваль гала-концертом и награждением победителей (вручение дипломов и денежных премий в размере 25 тыс. руб.)
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