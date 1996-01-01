Фото Юпитера на память

Первый Дальневосточный астрофестиваль пройдет в ночь с 6 на 7 июня на базе Уссурийской астрофизической обсерватории.

В празднике могут принять участие все желающие: астрономы-любители и просто любители посмотреть на звезды в самый большой на Дальнем Востоке телескоп. Начало фестиваля назначено на 22.00, правда, наблюдения возможны только при хорошей погоде, и организаторы фестиваля честно предупреждают об этом. До 3.00 ночи гости смогут понаблюдать за Луной, Меркурием, Марсом, Юпитером и Сатурном. Также астрономы-профессионалы планируют проведение ознакомительных экскурсий с Уссурийской астрофизической обсерваторией и фотосъемку планет на электронные носители. Так что при желании домашний фотоархив можно будет пополнить, например, фотографией Юпитера.

В промежутке между половиной первого и половиной третьего ночи (естественный перерыв между сроками наблюдения за Юпитером и Сатурном) гостям предлагается романтический пикник под звездами из привезенных с собою продуктов, песни под гитару, а вот добираться на астрофестиваль придется на личном авто (Уссурийский район, с. Горнотаежное). На форуме сайта www.astronomy.ru желающие могут сгруппироваться с единомышленниками и организованно выехать на место.