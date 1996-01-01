Приморские дни в Москве

Гастролями краевого драматического театра им. Горького открылись Дни культуры Приморского края в Москве. Как сообщили в управлении культуры края, уже на первом спектакле зал МХАТа был заполнен до отказа. Гастроли открыл спектакль, давно ставший визитной карточкой театра, - "Поминальная молитва".

В приветственном слове художественный руководитель МХАТа, народный артист СССР Олег ТАБАКОВ заявил: "Мы предоставляем свою сцену только лучшим театрам. К таковым я отношу и нашего давнего партнера - Приморский театр им. Горького". Знаменитый актер и режиссер отметил, что у приморского театра большие перспективы.

Как сообщила пресс-служба края, эти большие гастроли организованы по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА и станут достойным завершением юбилейного, 75-го сезона краевого драматического театра. С 27 по 31 мая гастроли прошли в Москве на сцене Московского Художественного Академического театра имени Чехова, а с 3 по 8 июня - в Санкт-Петербурге, в Большом Драматическом театре имени Товстоногова. Помимо "Поминальной молитвы" Горина, горьковцы представят спектакли - "Шут Балакирев" Горина, "Укрощение строптивой" Шекспира, "Биндюжник и Король" Бабеля, "Пять вечеров" и "С любимыми не расставайтесь" Володина.