Деньги в багет

Сюда же приходит зритель, чтобы ощутить дыхание новых тенденций в мире живописи, в том числе и зарубежных. Потому что хозяева частных галерей выезжают на международные арт-ярмарки, вывозят на них полотна местных художников и приглашают в свои залы зарубежных мастеров. Иногда цели у посетителей частных галерей более приземленные - купить подарок партнеру по бизнесу или себе любимому. И тогда галеристы протягивают столь необходимые художникам нити связи с заказчиками.

Окно в мир, а лучше - дверь

В России первые частные галереи появились, само собой разумеется, в Москве. Но Владивосток отстал ненадолго - здесь двадцать лет назад появилась "Ностальгия", где изначально проходили персональные выставки. Со временем это любимое место отдыха горожан обросло художественным салоном, кафе, рестораном. Хозяйка Тамара ВАВИЛОВА с гордостью рассказывает, что в её коллекции уже более 40 русских народных костюмов, сшитых силами собственной швейной мастерской.

Досье На Дальнем Востоке работает несколько частных картинных галерей: во Владивостоке "Арка", "Ностальгия", "Портмэй"; в Хабаровске "Палаццо"; в Комсомольске-на-Амуре "Метаморфоза". В Благовещенске, Южно-Сахалинске, Биробиджане есть только художественные салоны. В Якутске художников успешно курируют музеи.

От живописи "Ностальгия" не отказалась: по осени в Садгороде, в усадьбе Вавилово, проходят вернисажи под открытым небом, где все галереи Владивостока представляют лучшие картины из своих фондов. Прошлой осенью накануне праздника выпал снег, и полотна живописно смотрелись среди сугробов, зеленой травы и еще не отцветших роз. Но вся эта красота словно подчеркнула некую тревогу галеристов за будущее дальневосточной живописи, которая остро нуждается в поддержке спонсоров, меценатов, попечителей. Собственно и сама "Ностальгия" процветает в тесном соседстве с более доходным бизнесом.

Есть во Владивостоке Музей современного искусства, единственный за Уралом. В него превратилась галерея "Артэтаж", некогда "квартировавшая" под крышей краевой администрации. Сегодня, как и многие предыдущие годы, здесь проходят международные конференции, выставки молодых художников, а вот некоей новинкой для музея являются просто лекции для студентов. Дело в том, что теперь он существует при поддержке Дальневосточного технического университета.

- Музей должен иметь попечителей, а еще лучше попечительский совет, - считает Александр ГОРОДНИЙ, директор "Артэтажа". - Но у нас его нет. Между тем во всем мире наблюдается нормальная практика, когда уважающие себя компании помогают кто-то интернату для детей-сирот, а кто-то - музеям и картинным галереям. В Москве музей современного искусства, где директор Зураб ЦЕРЕТЕЛИ, находится под покровительством мэра Юрия ЛУЖКОВА. Нас поддерживает технический университет. Это нормальная мировая практика, я наблюдал её в университетах Франции, Америки, Голландии, Бельгии, Японии.

Одной из самых успешных на Дальнем Востоке является частная галерея современного искусства "Арка" из Владивостока, которая существует здесь почти 13 лет. Она показывает современное искусство широко и объемно, поддерживая обширные связи с ведущими галеристами мира. Под сводами "Арки" прошло немало громких выставок и ярких персон, которые будоражили общественное мнение. В их числе недавние проекты российских художников Олега КУЛИКА и Сергея ШУТОВА. В ряду критериев выбора художников для экспозиции здесь значатся современный визуальный язык, историчность, узнаваемость. Хозяйка галереи Вера ГЛАЗКОВА добрым словом вспоминает искусствоведа Марину КУЛИКОВУ, с которой задумывались первые яркие проекты. Человек ушел из жизни, а свет его личности не меркнет.

Попыток открыть частные картинные галереи в городах Дальнего Востока было много, каждый смельчак шел своим путем. В Хабаровске галерея "СКВ" собрала коллекцию андеграунда, но "приказала долго жить" - её понемногу "съела" багетная мастерская, о чем сокрушается искусствовед, директор Дальневосточного художественного музея Людмила КОЗЛОВА. Она считает, что в бедствиях частных галерей виновато отсутствие опыта. Мы слишком далеко от центра, чтобы учиться на чужих ошибках. А так как не было инициатора объединения, все пропадали по одиночке.

- Мне очень симпатична галерея "Метаморфоза" в Комсомольске-на-Амуре, она работает на будущее русской культуры, - рассказывает Людмила Козлова. - В декабре 2007 года здесь прошел фестиваль дальневосточной графики "Серебряная волна". Есть замысел международной биеннале с таким же названием. Частные галереи остро нуждаются в культурной среде, но Ольга ПРИВАЛОВА, хозяйка "Метаморфозы", сама активно такую среду формирует: фестивалями, творческими встречами и дискуссиями.

Вообще по всему Дальнему Востоку наблюдается одна и та же картина: выжили только арт-салоны, представляющие сплав магазина, кафе, галереи, багетной мастерской. Тому пример "Палаццо" в Хабаровске, превратившееся в роскошный синтез клуба, салона, площадки для светских вечеринок. Существуя при бизнесе, они не являются коммерческими предприятиями, особенно на Дальнем Востоке, где рынок картин находится в зачаточном состоянии. При этом роль их, как катализатора культурных процессов, чрезвычайно велика.

В Париж и далее везде

Неформальное искусство - явление неоднозначное, время еще не отсеяло зерна от плевел. Год назад публика Владивостока была шокирована фламандской выставкой "Экстрим", смесью эротики и жестокости. Но молодые посетители яростно утверждали, что "Артэтаж" - молодец, выставил настоящую современную живопись.

Полгода спустя галерея "Арка" продемонстрировала тоже современную живопись, но абсолютно противоположную. Художница Антье ГУММЕЛЬС (родилась в Германии, живет в Японии) открыла мир добрый, где каждое живое существо связано с Космосом и полно сказочной тайны. Художница, выставляется во всем мире. После Владивостока Антье поехала в Нью-Йорк.

Досье Цены на картины дальневосточных художников из лондонского справочника "DAR. Русское искусство от авангарда до наших дней": Илья Бутусов - $800, Вениамин Гончаренко - $700 - 1500, Екатерина Кандыба - $500 - 700, Федор Морозов - $400 - 700, Рюрик Тушкин - $700, Сергей Черкасов - $600 - 1500.

Большая ошибка

Картина художницы из Владивостока Маши ХОЛМОГОРОВОЙ "Радость общения" уплыла в Америку. Её купил турист, прибывший на одной из круизных "принцесс". Сюжет философичен: на перроне стоят в ожидании электрички мужчины и женщины, на скамейке сидит ангел. И все, кроме того, кто с крылышками, разговаривают по сотовым телефонам. Они все - прекрасные люди, но друг друга не замечают... Возможно, когда-нибудь мы увидим эту картину на одной из международных выставок?

Немало дальневосточных художников может подписаться под словами: "мои картины находятся в частных коллекциях Австралии, Новой Зеландии, США, Южной Кореи". Благодаря зарубежным любителям живописи мы узнали, что владеем немалой ценностью. Дальневосточная живопись - это уникальный сплав художественных традиций Европы и Азии. К сожалению, не в первый раз, до конца не оцененный у себя дома. Шустро снимают сливки с нашего богатства ближайшие соседи.

- В Китае сейчас бум на приморскую живопись. В разных городах открываются галереи русского искусства. Готовясь к Олимпиаде, китайцы строят много гостиниц и покупают картины для украшения интерьеров. Рынок очень оживился. Но у этого явления есть и обратная сторона, - предупреждает искусствовед Наталья ЛЕВДАНСКАЯ, заместитель директора Приморской картинной галереи. - Поверьте мне, как специалисту: качество работ наших приморских художников очень высокое. И то, что соотечественники так мало их покупают, - большая ошибка. Не получится ли так, что потомки нынешних состоятельных людей будут ездить в Китай и покупать картины приморских художников за большие деньги?

Итак, по количеству частных картинных галерей Дальний Восток пока остается дальним? О рынке живописи говорить сложно. Между тем картины на стенах офисов крупных и средних фирм появляются. В подавляющем большинстве случаев это китайский или корейский дешевый китч. Можно представить, с каким изумлением взирают на него наши зарубежные партнеры, в искусстве разбирающиеся. И это при том, что в каждой картинной галерее хоть Хабаровска, хоть Магадана, в выставочных залах Союза художников немало талантливых работ, которые всегда можно купить.

Есть на Дальнем Востоке люди, которые покупают картины, и даже коллекционируют, но их мало. О закономерностях говорить сложно: приобретаются картины известных авторов и просто друзей. Создаются довольно хаотичные коллекции по принципу "мне это нравится". Хотя и этот интерес можно только приветствовать, но, по мнению творческих людей, бизнес мог бы здесь быть и поактивнее.

Признанный художник Сергей ЧЕРКАСОВ считает, что бизнес-сообщество Дальнего Востока могло бы курировать талантливых художников. Почему бы не познакомиться с подающим надежды студентом, не оплатить ему стажировку в Италии? Пусть потом расплатится своими картинами. Чувство того, что он материально "прикрыт" на ближайшие годы, поможет таланту раскрыться. Можно объявить конкурс, учредить стипендию. Так делается во всем мире. Так отчасти делается и в наших краях, когда художники накануне выставок находят-таки спонсоров, расплачиваясь потом репродукциями своих картин для календарей и оригинальными работами. Безнадежной ситуацию назвать нельзя, но и оптимизм был бы явно преждевременным.