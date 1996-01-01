На достопримечательности Нью-Йорка смотрите в "Арке"

В галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) 31 мая начинает работу выставка «Архитектурные достопримечательности Нью-Йорка», на которой представлены свыше 80 фотографий, подготовленных к празднованию 40-й годовщины Акта о защите достопримечательностей Нью-Йорка.

Впервые коллекция была продемонстрирована гостям и жителям Нью-Йорка в 2005 году и с того времени побывала в известнейших музеях мировых столиц и мегаполисов более чем 50 стран.

Акт поставил под охрану не только дома первых переселенцев или крупные архитектурные сооружения. Под защиту берутся целые районы, строительство которых отражало потребности всех групп населения - от бедных до богатых. Так, помимо самых ранних поселений голландцев и англичан, специально созданная Комиссия по охране достопримечательностей утвердила и такие периоды-вехи развития города, как переход от отдельных домов к многоэтажкам; смена сельскохозяйственных построек зданиями фабрик и заводов; выделение коммерческого центра с художественными лавками на чердаках; появление улицы шикарных дорогих магазинов; строительство первых небоскребов и т.д.

Иными словами, защите подлежат сооружения, представляющие собой иллюстрации той истории города, о которой пишут в учебниках и рассказывают старожилы. Сегодня жители Нью-Йорка с гордостью заявляют, что их город лидирует в вопросах сохранения достопримечательностей, а также по количеству и качеству сохранившихся памятников.