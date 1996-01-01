Изба-читальня в век информационных технологий

27 мая российские библиотечные работники отметили свой профессиональный праздник. В связи с этим хотелось бы начать с хорошего, но факты - прежде всего. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Приморский край за последние семь лет стал самым нечитающим, у нас самых низкий процент посещаемости библиотек, самая маленькая книгообеспеченность на одного жителя и одна из самых скромных заработных плат библиотечных работников.

В прошлом году штатный работник библиотеки зарабатывал в среднем 5975 руб. в месяц (при средней официальной заработной плате в крае 13188,8 руб.). Но в некоторых районах края библиотечные специалисты не получали и этого.

Оптимизировать по полной!

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" для приморских библиотек стал роковым. Согласно закону была проведена оптимизация библиотечной сети, проведены организационно-правовые преобразования учреждений и раздел библиотечной собственности между муниципалитетами.

Что это означало на деле? Закрыты 44 муниципальные библиотеки. Из 24 центральных районных, которые формировали единое библиотечное пространство муниципальных образований, 11 реорганизованы в межпоселенческие библиотеки как правопреемники центральных районных библиотек. Четыре - Пожарского, Тернейского, Хасанского, Пограничного районов - сохранили себя и свое влияние на библиотечную сеть территории. 7 центральных районных библиотек потеряли свою самостоятельность и вошли библиотечной структурой в районные культурно-досуговые центры.

Следствием реорганизации муниципальной библиотечной сети стало разрушение единого библиотечно-информационного пространства, которое было призвано обеспечивать равный доступ населения к единым библиотечно-информационным ресурсам и все это время очень неплохо справлялось с этими своими функциями.

"В чем-то мы вернулись в начало XX века, к избам-читальням," - сокрушается Зинаида КОВАЛЕНКО, заведующая научно-методическим отделом Краевой публичной библиотеки им. Горького, профессионально занимающаяся сбором и анализом статистических данных о положении библиотек в крае.

"На большинстве территорий (города не в счет) мы получили разрозненные библиотеки, информационно и профессионально изолированные друг от друга, с устаревшими фондами и нулевым финансированием на их обновление, - подвел итог последствиям вступления в силу 131 ФЗ директор Краевой публичной библиотеки им. Горького Александр БРЮХАНОВ.

Результаты сказались незамедлительно, число посещений снизилось на 215 тыс., количество выданных изданий - на 982 тыс. Читатель уходил, не найдя нужной книги. "Скоре всего, мы потеряли этого читателя навсегда, - продолжает Александр Брюханов. - Ведь основные посетители библиотеки - студенты, которым требуется текущая актуальная литература. Они не собираются вступать в "долговременные" отношения с библиотекой. Пойдут искать в другом месте, в Интернете, например".

К слову, по итогам 2006 г., подведенным Главным вычислительным Центром федерального агентства по культуре, анализировавшим состояние библиотечного обслуживания в РФ, Приморский край занимал "почетное" 71 место среди прочих субъектов Федерации. Интересно, как обстоят дела в нынешнем году? Тот же самый источник утверждает, что по степени книгообеспеченности на душу населения Приморье обосновалось на не менее "почетном" 82 месте из 88 возможных.

Досье За 2007 г. в библиотеки поступило изданий на 100 тыс. жителей: Чукотский АО - 96,5; Республика Саха - 42.1; Магаданская область - 27,7; Хабаровский край - 16,4; Приморский край - 7,4.

Новые технологии

Параллельно оптимизации шел процесс компьютеризации библиотек. Свои компьютеры имеют пока только 16,4% от общего количества приморских муниципальных библиотек. В основном, конечно, в городах. Проблему обеспечения их выхода в Интернет должна была решить краевая целевая программа "Электронное Приморье". Программа эта благополучно зависла в воздухе. В результате на 14 территориях края библиотечные работники знают о существовании Всемирной Паутины и соответственно общедоступных электронных библиотек чисто теоретически.

В городах, особенно краевом центре, картина не столь уж удручающая. В администрации и Законодательном собрании Приморского края ждет своего часа представленная на утверждение краевая целевая программа развития информационно-библио-течного обслуживания в Приморском крае на 2009-2012 гг.

Директор краевой публичной библиотеки, как один из идейных вдохновителей документа, возлагает на него массу надежд:

- Мы должны подтянуть существующую библиотечную сеть до задач сегодняшнего дня, ликвидировать отставание в библиотечном обеспечении, которое сложилось у нас в сравнении с тем же Хабаровском, поскольку хабаровские библиотеки комплектовались регулярно. Мы же (имеется в виду ПГПБ им А.М. Горького) в течение двух лет (2005-2006 гг.) вообще книгами не комплектовались из-за отсутствия средств. В этом году ситуация уже принципиально другая: один млн рублей на комплектование книжного фонда библиотеке выделен.

Если программа развития библиотек будет принята Законодательным собранием, то мы получим средства на развитие Краевой публичной библиотеки им. Горького, краевой детской и краевой библиотеки для слепых. Каждая из них живет в тесной связи со всем библиотечным сообществом Приморья, и у нас появятся новые возможности для взаимодействия с библиотеками муниципальной сети, на более высоком уровне проводить методическую работу, создать, наконец, единый Сводный каталог библиотечного фонда Приморского края. Затем, если будут созданы соответствующие технические условия, мы займемся переводом всех наших фондов в электронную форму и сделаем их доступными для любого пользователя в Приморском крае и за его пределами. В целом же программа предполагает увеличение охвата библиотечного обслуживания населения с 28% до 35%, а числа компьютеризированных библиотек - с 14% до 30%.

Словом, если кто-то уже успел представить себе будущее человечества без библиотек, то он сильно поторопился! Приведу цифры посещаемости учреждений культуры за 2007 г.: на первом месте клубные учреждения - 6, 5 млн чел., на втором - библиотеки - около 4 млн чел., только после этого идут в музеи (608 тыс. чел.), театры (24 тыс. чел.). Статистика говорит сама за себя.

Работаем за идею

Углубляясь в статистические выкладки и слушая рассказ о том, как обстоят дела на местах, понимаешь: библиотечное дело края живет и развивается не в последнюю очередь благодаря энтузиазму сотрудников. Если заработная плата меньше 6000 руб., а человек работает только на полставки, потому что в "оптимизированной" библиотеке ему больше не полагается, то, вероятно, он работает за идею.

Как говорят сами библиотекари, в Приморье с библиотечным делом всегда было сложно. Сложности и сформировали особый тип креативно-инновационных библиотекарей. В июле в 2008 г. в крае пройдет уже 7-я "Дальневосточная школа библиотечной инноватики", начало которой было положено именно приморскими библиотекарями.

"Каким образом библиотекарю, у которого ни в библиотеке, ни дома нет компьютера, обучиться сдавать электронные отчеты и делать презентации на различные краеведческие конкурсы в Power Point? - переходит от цифр статистики к людям, которые за ней стоят, Зинаида Коваленко. - Все необходимые знания, во всей их полноте они могут получить у нас в ПГПБ им. А. М. Горького на постоянно работающих обучающих семинарах. О нашей Летней школе библиотечной инноватики знают в ДФО. Заявки на участие в ней мы получаем из Амурской, Камчатской и Сахалинской областей.

Неутешительные выводы

В Послании президента к Законодательному Собранию РФ 2007 г. была сформулирована задача "на новой современной основе возродить в стране библиотечное дело". Владимир ПУТИН обратился к руководителям региональной и муниципальной власти с просьбой об укреплении местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек. Что получилось на деле?

На деле в силу вступил пресловутый 131-ФЗ, и вся общероссийская библиотечная сеть затрещала по всей стране. Вместе с Приморским краем, разумеется. Уменьшились число библиотек и общероссийская площадь библиотечных помещений, сокращены работники, ухудшилось состояние фондов. Только не надо думать, что это все стало ответом В. Путину. Нет. Просто президентское слово должно было опередить вступление в действие данного закона, а оно прозвучало ему вослед.