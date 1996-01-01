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Мюзикл в стиле брейк-данс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Южнокорейская команда брейк-данс Last for one получила всемирную известность после победы на самом крупном в мире хип-хопп фестивале Battle of the Year, который проходил в 2005 году в Германии.

Все участники группы родились в маленьком провинциальном южнокорейском городке и в свободное от учебы время развлекались на улицах, тренируясь в исполнении элементов хип-хопа и би-боинга (b-boing). Отработав технику исполнения, они стали принимать участие в уличных "сражениях танцоров", в так называемых b-boing битвах. Главной целью таких выступлений была демонстрация уровня владения телом и изобретательности в исполнении сложных технических элементов танца - фризах, вращениях, забежках. Так родился собственный танцевальный стиль группы Last for one, с ним молодые танцоры поехали покорять Сеул. Днем работали, а вечером собирались на уличных площадках. Теперь их танец не просто набор элементов брейк-данса, хип-хопа и b-boing, это балет современного танца. Например, одной из популярных работ группы стала постановка "Путешествия Одиссея". Номер в стиле брейк-данс пришелся по вкусу зрителям, группа Last for one стала желанным гостем на гастролях в Европе и Азии.

Кроме того, в марте прошлого года в рамках азиатско-американского кинофестиваля в Сан-Франциско они приняли участие в съемках документального фильма "Планета би-бой" и получили приз зрительских симпатий. Сейчас этот фильм демонстрируется в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и в других городах Америки, а новый мюзикл, под названием Spin Odyssey можно посмотреть практически в каждой стране мира.

23 мая они порадуют своим мастерством владивостокских поклонников современных молодежных стилей танца, команда Last for one выступит на сцене Fesco-холла. А 31 мая они же ждут любителей творчества b-boing на международном чемпионате "The biggest b-boy world masters battle" в Южной Корее, Сеул. Ожидаются участники из России, США, Германии, Италии, Норвегии, Франции, Бразилии, Израиля, Японии, Китая.

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