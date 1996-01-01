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Многоликая Азия
"Дорога на Восток. Начало". Так называется первая персональная фотовыставка Татьяны ГРОЗЕЦКОЙ, открывшаяся во Владивостоке, в Доме офицеров флота (она продлится до 10 июня). Здесь представлены около ста работ: пейзажи, портреты, жанровые композиции.
Все они объединены одним - удивительным даром автора проникать в скрытую суть вещей, делая невидимое видимым, повседневное - исключительным, а зрителя - сопричастным самобытным открытиям фотохудожника. Путевые "зарисовки" Татьяны Грозецкой из Вьетнама, Камбоджи, Алтая: "Дождь в Ханое", "Восточный базар", "Улыбки Джайявармана", "Зазеркалье" настолько осязаемо передают аромат многоликого Востока, дух его мудрости – в ярком колорите, деталях, взгляде, что хочется немедленно отправиться в путешествие вслед за автором. А после знакомства с чёрно-белыми "Двориком", "Домом смотрителя маяка" возникает желание пристальнее вглядеться в лицо родного города, пройтись по его горбатым улочкам, сердцем почувствовать место, где живём.
Татьяна Грозецкая по профессии юрист, по характеру - неуёмный первооткрыватель, человек пытливый, энергичный, со здоровыми амбициями. Она всерьез занялась фотографией в 2005 году, когда пришла в Молодежное творческое объединение "Светопись" во главе с Юрием ЛУГАНСКИМ, в прошлом году стала победительницей всероссийского фотоконкурса "Материнство", а в нынешнем - членом Тихоокеанского союза фотохудожников. При этом она активно сотрудничает с зарубежными фотобанками.
- У Татьяны есть своя авторская манера, неповторимый стиль, - говорит Юрий Луганский, председатель Тихоокеанского союза фотохудожников. - Ей с помощью объектива удается передавать реалии и метаморфозы сегодняшнего дня так выразительно и тонко, что они не могут не взволновать. А это сделать очень непросто. У нее хорошее чувство перспективы, цвета, она не боится экспериментировать в разных техниках. При этом Татьяна обладает потрясающей работоспособностью. После каждой фотосессии она представляет около сотни снимков. Уверен, у неё есть все шансы творчески состояться в таком сложном направлении, как "современная артфотография". А желающие уже сегодня могут приобрести понравившиеся работы прямо с выставки.
Фотовыставка "Дорога на Восток. Начало" была организована при спонсорской поддержке Дальневосточного банка, в традиции которого – поддерживать молодые таланты. Татьяна Грозецкая взяла свою первую вершину. Сколько их еще впереди! Очередная ждёт её в Санкт-Петербурге, где летом нынешнего года состоится международный конкурс фотографий природы, в котором она примет участие.
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