Его имя увековечено на страницах «Энциклопедического кинословаря» в разделе «Телевидение». Его фильмы как пример «высшего пилотажа» в документальном кино изучают слушатели Института усовершенствования работников телевидения и студенты ВГИКа. Он автор почти 5000 сюжетов для «Автографа дня». Была когда-то такая программа на Приморском телевидении. За 20 лет работы на студии «Дальтелефильм» Петр ЯКИМОВ снял 34 документальные ленты. Семь из них в разное время получили престижные награды на международных и всесоюзных кинофестивалях. В том числе и фильм «Дорога легла за экватор» (1965), кинорассказ об антарктической экспедиции китобазы «Советская Россия» в 1964-1965 годах.

Не для слабых

Якимов называет эту картину своей визитной карточкой. Право, ему есть чем гордиться: до него ни один профессиональный кинооператор из Советского Союза не снимал в Антарктике.

...В 1964 году Приморский крайком КПСС решает снять документальный фильм о доблестных китобоях. В те годы СССР еще не подписал международную конвенцию, запрещающую промышленную охоту на китов (это произойдет в 1986 году), и профессия китобойца тогда считалась престижной и героической. В Приморье этих людей почти боготворили. Когда китобойная флотилия возвращалась домой после многомесячной экспедиции, к морскому вокзалу, где швартовалась китобаза-матка, стекался буквально весь Владивосток во главе с первым секретарем крайкома КПСС и председателем горисполкома. Гремела музыка, звучали торжественные речи, проливалось море радостных слез, а потом город на неделю уходил в запой. Китобойцы зарабатывали очень хорошо, и кутили тоже неслабо. С «барского плеча» они одаривали таксистов, музыкантов и официантов владивостокских ресторанов фантастическими чаевыми.

Некоторые, ступив на родную землю, фрахтовали сразу три «таксомотора»: первая машина везла героического китобойца, вторая - его чемоданы, третья - его шляпу. И никого это не удивляло: человек заслужил почет, уважение и отдых.

Задание партии руководство Владивостокской телестудии доверило перспективному 30-летнему кинооператору Петру Якимову. В те дни как раз к очередной, четвертой, экспедиции к берегам Антарктики готовились китобаза «Советская Россия», 20 китобойных судов и один корабль науки от ТИНРО. Как правило, подобные путешествия за экватор растягивались на восемь или девять месяцев. Поэтому перед походом Якимов на полном серьезе простился с женой и коллегами: мало ли что может случиться за такой срок. Работа в «ревущих» сороковых широтах опасная, там, при нехватке кислорода и повышенной физической нагрузке, у слабых здоровьем людей не выдерживала сердечная мышца, и тогда - инфаркт. Нашему герою повезло, он вернулся живым и здоровым, а на «Советской России» в тот рейс было четыре покойника. Их с согласия родственников похоронили среди айсбергов.

- Это такая красивая и печальная церемония! Играет оркестр, «китобойцы» идут по бокам базы и стреляют из гарпунных пушек холостыми. Тело, зашитое в саван, опускают за борт вместе с флагом СССР. Чтобы оно утонуло, в саван зашивали два гарпуна по 76 килограммов каждый. Если родственники не давали разрешения на похороны, покойника клали в цинковый гроб, а затем в холодильник, чтобы сохранить до Владивостока. Гробы загружались вместе с продуктами. Как-то на китобазе «Советская Украина» за один рейс умерло 16 человек! Этот факт, конечно, не рекламировался, - рассказывает Петр Кириллович.

В дальнюю дорогу за экватор Якимов взял 5 тысяч метров черно-белой кинопленки. Будущий получасовой шедевр он снимал отечественной 35-миллимитровой кинокамерой «Конвас-автомат». Работать приходилось как на китобазе, которой не страшны ни ветер, ни шторма, так и на «китобоях», 55-метровых судах, оснащенных четырьмя мощными танковыми двигателями. Во время большой волны эти кораблики зарывались в море буквально по мостик. С борта «Советской России» на борт «китобойца» кинооператора с аппаратурой доставляли краном в сетке. Это было рискованно даже в штиль. Якимов вспоминает, что во время «полета» над океаном у него от нервного напряжения начинало подсасывать в животе.

- Вообразите! Ты болтаешься в сетке на многометровой высоте, а под тобой пустота! Сорвешься, угодишь в ледяную воду. И все, конец! А снизу навстречу несется палуба «китобойца». Если неправильно рассчитаешь момент контакта и не успеешь выскочить из этой ловушки, запросто можно разбиться или покалечиться, - говорит Петр Кириллович.

То ли судьба была к нему благосклонна, то ли молодость и ловкость не подвели, но «десантирования» у него проходили без ЧП.

Досье У берегов Антарктики в 60-е годы прошлого века работали китобазы «Советская Украина», «Юрий Долгорукий», «Слава», «Советская Россия». Кашалотов, финвалов, сейвалов, синих и горбатых китов убивали тысячами, на их дешевое и полезное мясо делалась ставка в решении продовольственной программы того времени. Зарплата среднестатистического россиянина составляла тогда 90-120 рублей. Килограмм свинины или говядины в магазинах Владивостока стоил 1 руб. 70 коп. - 2 руб. 50 коп. Килограмм китового мяса можно было купить за 54 копейки! А китовое сердце - по 1 рублю 17 копеек за кг.

Кормили как летчиков-перехватчиков

В экспедиции контактный кинооператор крепко сдружился с вертолетчиком Игорем ГРИГУЛЕМ, его «Ми-1» базировался на палубе «Советской России», Игорю вменялось изучение ледовой обстановки и поиски китов. По словам Петра Якимова, «детище Микояна было очень хлипким и ненадежным агрегатом». Вертолет часто ломался, и когда он взлетал, команда плавбазы мысленно прощалась с его пилотом.

Как-то вертолетчик предложил Якимову слетать на льдину, где обосновалась колония пингвинов. Конечно, кинооператор не отказался: быть в Антарктике и не подснять эту диковинную птицу! Этого бы он себе никогда не простил. Их вылазка едва не закончилась трагически: когда Игорь попытался посадить «Ми-1» на лед, какая-то неведомая сила резко потянула легкую винтокрылую машину вниз. Григуль с трудом удержал вертолет в воздухе. Так продолжалось неоднократно. Высадиться так и не удалось, пилот не стал рисковать. Чуть позже, проанализировав ситуацию, Григуль пришел к выводу, что «приземлиться» им помешала турбулентность: над льдиной теплые воздушные потоки перемешивались с холодными, которые источала огромная масса льда.

Однажды Якимов задумал запечатлеть гарпунера и кита в одном кадре, когда гарпун на длинном лине только-только вонзился в спину животного. Чтобы осуществить мечту, кинооператор забрался на макушку корабельной мачты, выше корзины впередсмотрящего. Рискуя жизнью, одной рукой он держал тяжелую кинокамеру, другой вцепился в «марсовый» фонарь: так был снят один из самых эффектных кадров фильма.

Во время арктической экспедиции Якимов снимал не только героический труд китобойцев, но и их повседневный быт, ему хотелось увековечить каждую минуту жизни. Китобаза «Советская Россия», без преувеличения, была плавучим городом, с магазином, библиотекой, баней, бассейном, кинотеатром и даже вечерней школой. Кормили команду отменно, по нормам летчиков-перехватчиков. Фрукты и овощи не переводились, их закупали в Австралии по пути в Антарктику. Спиртное выдавали только по праздникам или в день рождения, хотя народ и затаривался водкой перед экспедицией, но ее «уничтожали» в первые дни перехода.

Зрители плакали

На пути из Антарктики во Владивосток китобойная флотилия заходила на пару дней в Сингапур. Перед этим члены экспедиции получали на руки валюту, которая тут же, до цента, расходовалась на пестрый ширпотреб и бытовую технику.

- Когда «Советская Россия» бросала якорь на рейде Сингапура, малайцы стояли на ушах. Они, как пираты, брали базу на абордаж и прямо на палубе организовывали торговлю. Купить у них можно было все, от зажигалок до телевизоров и переносных магнитофонов. Тогда еще катушечных. В СССР это был страшный дефицит! Наши моряки, прицениваясь к товарам, ругались из-за каждого доллара, как заправские торговцы, - смеется Петр Якимов.

И эти «картинки с ярмарки» он тоже снимал, правда, их потом вырезали «по цензурным соображениям».

- Фильм «Дорога легла за экватор» вышел на экраны страны в 1965 году. Его показывали на Всемирной выставке в Монреале, он был растиражирован для Всесоюзного и Международного телевещания. Авторская группа ленты во главе с режиссером Олегом КАНИЩЕВЫМ, который, кстати, в Антарктику не ходил, получила много призов и наград на различных конкурсах и фестивалях. На первом Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Киеве (1966) первую премию за «Дорогу» хотели дать именно Петру Якимову. Но воспротивился член жюри Семен ЮРЧЕНКО, председатель Приморского телерадиокомитета. Он настоял, чтобы премия была коллективной. Логика чиновника была абсурдной:

- Кинооператор еще молодой, ему рано давать такие награды. Пусть поработает.

Когда «Дорога легла за экватор» демонстрировалась в кинотеатрах Владивостока, зрители плакали, узнавая среди героев картины родных, близких и знакомых. Встреча китобазы «Советская Россия» - самый сильный момент фильма. Впоследствии кадры встречи, не вошедшие в «Дорогу», режиссер Канищев использовал в своей короткометражке «Полтора часа до объятий» (1969). Его фильм также получил несколько престижных наград, но, на мой взгляд, это уже был римейк.