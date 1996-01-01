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Полеты доктора Тушкина
16 мая в галерее PORTMAY начинает работу первая посмертная выставка Рюрика ТУШКИНА, одного из самых ярких авангардных художников XX века на Дальнем Востоке.
Живописное наследие художника и сегодня остается загадкой, которая волнует, тревожит и притягивает скрытым смыслом, игрой фантазии – трагической и лукавой, а подчас и абсурдной, в духе искусства дадаистов или поэзии Даниила Хармса.
Начиная с середины семидесятых годов, когда Рюрик Тушкин, профессиональный врач, коммунист, открыл для себя мир европейского модерна и русского авангарда, и до последней своей картины, он шел по пути обретения личной творческой свободы, которая потому и свобода, что плохо поддается рациональному объяснению. Никакой анализ, никакая искусствоведческая формула не смогут объяснить фантастический праздничный карнавал, царящий в его живописи, обаяние его лирики, иронии и юмора.
Собственно, все творчество художника – это живописный зеркальный куб, разные стороны которого отражают то циркачей Тулуз-Лотрека, то быков Пикассо, то летающих местечковых жителей Шагала, то девушек Тышлера, хранящих на голове клетки с птицами… Все эти знаки мирового искусства открыто присутствуют в его работах. Тушкин собирал их в своих работах в самых неожиданных комбинациях, добиваясь нужного ему совпадения темы, сюжета, персонажей, композиции и колорита. И в некий момент творческой сборки картины автора вдруг обретали оригинальное, пережитое всем сердцем и нервами содержание, – перед зрителем вставала судьба автора, страны, родного города, история собственной семьи.
Где-то в середине восьмидесятых годов в живописи Тушкина произошел мощный прорыв из подвального одиночества на сверкающую праздничными огнями арену цирка, в круг домашней лампы, где возле самовара собираются самые близкие для автора люди – супруга, дочь и сыновья. На опушенную березовым светом или пушкинским снегом околицу деревни, где толпятся не столько реальные, сколько сказочные петухи, куры и козы. А кот вообще парит на ковре-самолете. А нередко и сам художник взлетал в небеса - в белом халате и с докторским чемоданчиком в руке. И весь этот карнавал, с его хороводом масок, полетами, преображениями героев и ожившими снами, был свидетельством очевидца, точно знавшего, что в жизни остались тайны, что она полна пусть бессмысленных, но чудесных происшествий.
Рюрик Тушкин ушел из жизни в январе 2006 года, но и сегодня он снова с нами в галерее PORTMAY.
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