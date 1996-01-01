Завтра, 16 мая, в 16.00 в Доме офицеров флота состоится открытие персональной фотовыставки Татьяны Грозецкой "Дорога на Восток. Начало".

Организатор выставки - Тихоокеанский союз фотохудожников. В одной экспозиции объединены работы, сделанные на Горном Алтае, в Юго-Восточной Азии, Приморье. По существу, все это Азия в разных ее проявлениях. Предгорья священной горы Белухи, которую алтайцы считают сердцем Азии, завораживают своей красотой и величественностью; Вьетнам - страна, которая стремительно меняет темп жизни, Камбоджа - таинственный дух древней цивилизации, и, наконец, Владивосток - российские ворота в азиатский мир. В фотографиях Татьяны Грозецкой - детали, желание проникнуть в невидимую суть видимых вещей.

Два года назад Татьяна пришла в молодежное творческое объединение "Светопись" Тихоокеанского союза фотохудожников, и это резко поменяло ее жизнь. Юрист по профессии, она заразилась новым для себя делом, ее жизненная энергия и природное любопытство материализуются в емких фотографических циклах, часть которых она презентует на своей дебютной персональной выставке "Дорога на Восток. Начало".

Выставка будет работать до середины июня.