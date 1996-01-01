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"АРХидея - 2008": идеи для реализации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке открылся IV Международный молодежный фестиваль архитектуры и дизайна "АРХидея - 2008". Свои работы представили студенты вузов из Приморского края, а также Южной и Северной Кореи, КНР, Японии, Тайваня, Германии, Франции, США. Выставка продлится с 13 по 25 мая.

Первый молодежный фестиваль в формате биеннале состоялся в 2002 г., до 1999 г. он существовал как краевой конкурс студенческих работ. На принципиально новый уровень удалось выйти благодаря контактам с заинтересованными в международном сотрудничестве университетами стран-соседей - Китая, Южной Кореи и Японии. В свою очередь, через уже устоявшиеся связи университетов-партнеров на владивостокскую биеннале удалось привлечь профессионалов из Европы и США.

Во время прохождения 4-й биеннале можно не только ознакомиться с проектами смелых архитектурных решений городов будущего, но и посетить открытые мастер-классы и лекции профессоров престижных архитектурных университетов мира. Особый интерес для профессионалов представляют презентации президента корейской ассоциации регистрированных архитекторов Канг Хю Дала. Заведующий кафедрой архитектуры и строительства ДВГТУ и член жюри 4-й биеннале Валентин МООР порекомендовал студентам принять во внимание опыт корейских коллег: "При создании проекта они уже точно представляют себе материалы, из которых здание будет построено. Это ускоряет возможность реализации идеи".

По отзывам посетителей выставки с архитектурным образованием, работы зарубежных коллег удивляют точностью проработки и простотой идей. "Мы же стараемся выдумать что-то небывалое, в основном ориентируясь на книжки по европейской архитектуре," - сравнивали свои курсовые и дипломные работы студенты приморских вузов. Трудно точно представить себе реализацию идеи, скажем, индивидуального дома с прихожей в 80 кв.м, снимая гостинку в 12 кв. м на четверых". Жюри же рекомендовало мечтать смелее и запоминать идеи на будущее. Итоги конкурса проектов будут подведены 16 мая.

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