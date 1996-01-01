"Под небом знойной Аргентины…"

Владивосток круглый год пестреет объявлениями, приглашающими в разнообразные танцевальные студии. В том числе – в "Клуб аргентинского танго", где можно прямо с улиц нашего города попасть под "небо знойной Аргентины" и исполнить танец, который танцевали такие легендарные личности, как Рудольфо Валентино и Остап Бендер.

Разные танцы – как разные языки. В основе большинства из них лежит один хореографический алфавит, но, например, спортивно-бальное танго отличается от аргентинского так же, как немецкий язык от французского, если не больше. Так что, "если у вас нет хореографической подготовки, возможно, это даже к лучшему. Иногда легче научиться с нуля, чем переучиваться", - говорит Сергей БЕЛОКОПЫТОВ, один из руководителей Клуба танго.

Приходящий на милонгу - танго-вечеринку, или на обычное занятие мужчина называется "тангеро", а дама - "тангера". Милонги проводятся раз в месяц, поэтому свое искусство на одних милонгах не отшлифуешь. Группы занимающихся делятся на школу первого и второго уровня - для начинающих и для "продвинутых". Для того, чтобы попасть в студию, надо найти себе пару и доказать, что вы усвоили базовый курс и готовы перейти к следующему этапу обучения, а до этого - учите элементарные движения и комбинации, знакомьтесь с потенциальными партнерами и самоусовершенствуйтесь. Занятие начинается с изучения "азов", затем встаем в пары. Приглашать на всех занятиях одну и ту же девушку - проявление дурного тона и неуважение к остальным тангерам. "Танцуя постоянно с одной, вы привыкните именно к ее стилю и не сможете танцевать с другими", - говорит Жанна САВЕНКО. Даже если танцор пришел с любимой женой - на паркете нет женатых и неженатых. Есть только дамы и кавалеры. В студию можно перейти только с постоянной партнершей, но и там вы будете часто танцевать с разными людьми.

Женщинам, привыкшим распоряжаться людьми и быть во всем главой, полезно заняться танго. Там как нигде можно почувствовать, какое это удовольствие - быть женщиной, подчиняясь сильному и нежному мужчине. Угадывать его желания, сливаться в едином ритме и при этом вести свою, чувственную и элегантную партию. Хотя если вам вдруг попадется неопытный, но самоуверенный и излишне стремительный партнер "без руля и без ветрил" - не забывайте про осторожность.

Представителям сильного пола тоже не мешает вспомнить, что вести и направлять – их главная функция испокон веков. Как сказал тангеро Хуан Карлос Копес: "Я в оркестре, и мой инструмент - моя партнерша". Если пары столкнулись – извиняется кавалер. Он бережет свою даму, и после танца провожает ее туда, куда она пожелает, не бросая после окончания мелодии посреди паркета. От кавалера в танго зависит направление движения, он же и сочиняет по мере танца его рисунок. Задача тангеры - просто делать то, что от нее ждут. Конечно же, чтобы расслабиться и свободно воспринимать импровизацию партнера, надо знать фигуры танца. Но для того и существуют преподаватели.

Сергей Белокопытов и Жанна Савенко - одна из двух ведущих пар. Ведущие пары поочередно "дежурят" то в школе, то в студии. Манерой их танца восхищаются все без исключения посетители Клуба. Некоторые ученики любя называют Сергея "маленький бог" и украдкой пытаются повторить его "финты", которые пока еще не проходили.

28 июня 2007 года, на первом фестивале "Танго Перекресток", Жанна и Сергей вместе с некоторыми своими учениками брали уроки танго у Сильвио Гранда и Майры Галанте - самой знаменитой танцевальной пары Буэнос-Айреса. Собственно, они и организовали этот фестиваль.

Недавно одна из тангер нашла упоминание о владивостокском Клубе танго на одном аргентинском сайте. Скорее всего, это было связано с "Танго Перекресток". "Не знаю точно, что там про нас написали, но, судя по всему, не ругают" - сказал, посмотрев, Сергей. Так что Клуб танго не только учит людей танцевать, быть галантнее и вообще все "делать красиво" в своей жизни, но еще и приумножает славу Владивостока за границей, под чужими знойными небесами.