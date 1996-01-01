"Неизвестный" Янковский

В конце минувшей недели в Приморской государственной публичной библиотеке им. А.М. Горького прошла презентация библиографического сборника "Валерий Янковский", посвященного писателю-документалисту, профессиональному таежнику и краеведу Валерию Юрьевичу ЯНКОВСКОМУ. Книга вышла в популярной серии "Краеведы Приморья", совместном проекте Общества изучения Амурского края и ПГПБ им. А.М. Горького. Ее тираж - 400 экземпляров.

Досье Польская фамилия Янковские - почти культовая в Приморье. Дед Валерия Юрьевича, политический ссыльный Михаил Иванович Янковский, поселился на полуострове Славянский, на побережье бухты Сидими, в конце XIX века. Здесь он вместе с сыновьями, разводил пятнистых оленей, культивировал "корень жизни" женьшень, изучал флору и фауну. Сегодня имя Янковского носят полуостров, некогда им освоенный, и один из видов бабочки-овсянки, обитающей в Приморье. А в годы сталинских репрессий представители этой фамилии были в списках "врагов народа". Не избежали ГУЛАГа Юрий Михайлович Янковский и его сыновья Валерий и Юрий. Их родному брату Арсению, работавшему в штабе ТОФ переводчиком, удалось бежать через 38-ю параллель к американцам. Он умер в Сан-Франциско 14 февраля 1978 года.

О лагерных мытарствах и других испытаниях, выпавших на долю рода Янковских, рассказано в сборнике "Валерий Янковский". В том числе и самим Валерием Юрьевичем. Среди более двух десятков авторов книги - исследователь рода Янковских Татьяна КУШНАРЕВА, историк, исследователь русского зарубежья А. ХИСАМУТДИНОВ, краеведы Нелли МИЗЬ, Иван ЕГОРЫЧЕВ, Алексей БУЯКОВ, Светлана МОСКВИТИНА, Нина ИВАНЦОВА, Анатолий ХОДОС, писатели Олег ГУСЕВ, Вячеслав СУКАЧЕВ, друзья героя книги Николай КОВАЛЬЧУК, Юрий ЧУГУНОВ, Леонид ВАСЮКЕВИЧ, книговед Светлана НАРЫЖНАЯ.

Интересно, что практически все книги Валерия Юрьевича Янковского о Приморье, Дальнем Востоке издавались в городе Владимире, где он сейчас живет. Во Владивостоке в 80-х годах была издана только историческая повесть "Полуостров", которой он остался недоволен из-за "рукоприкладства" редактора, вырезавшего из книги много интересного. И еще издательство "Рубеж" в серии "Библиотека альманаха "Рубеж" в 2007 году выпустило книгу Ю.М. и В.Ю. Янковских "Нэнуни. Дальневосточная одиссея".

По большому счету, творчество приморского писателя Валерия Юрьевича приморским читателям неизвестно. А жаль! Поэтому и появился сборник "Валерий Янковский", куда вошли не только очерки о писателе, но и фрагменты его произведений.

- Валерий Янковский в чистом виде не краевед! Он пишет документальную прозу, которая является краеведческой по содержанию. Она реалистична в самом высоком смысле этого слова. Там нет ничего, что можно отнести к вымыслу. Это все пережитое им или пережитое близкими людьми, или его друзьями. Если он описывает охоту, то очень точно, вплоть до описаний географического места или повадок животного, на которого он охотится. Все, что он написал и издал, - это краеведческая литература высокой пробы, выполненная в жанре прозы, - рассказал "ЗР" директор ПГПБ им. А.М. Горького Александр БРЮХАНОВ.

По его словам, новорожденная книга обречена на успех. Впрочем, как и предыдущие издания серии "Краеведы Приморья". До "Валерия Янковского" увидели свет библиографические сборники: "Нелли Мизь", "Борис Августовский" и "Александр Груздев". Сегодня эти издания - раритеты. Некоторые даже пришлось переиздавать.

В отличие от своих предшественников сборник "Валерий Янковский" вышел с необычным бонусом, компакт-диском с записью документального радиосериала "Сага о Янковских", сделанным Александром Брюхановым, тогда еще журналистом Приморского радио, в 1991 году. Обыкновенная магнитофонная пленка хранилась все эти годы в домашнем архиве Александра Георгиевича и, естественно, немного пообтрепалась. Чтобы реанимировать радиосериал и выпустить его в люди, теперь уже на CD, запись отреставрировали, убрали щелчки, шипение и перегнали в "цифру". Благодаря этим техническим фокусам, сегодня мы слышим голоса 16-летней давности - Валерия Юрьевича Янковского и его родной сестры Виктории Юрьевны, ныне покойной. Она умерла в городе Санта-Роза, штат Калифорния 6 апреля 1996 года.

К сожалению, 97-летний Валерий Янковский не был на дне рождения именной книги: в его возрасте длительные путешествия противопоказаны. Но на презентации была представлена видеозапись, сделанная в его рабочем кабинете телевизионщиками Владимира по заказу составителей сборника.

- Так получилось, что я сегодня живу во Владимире, в Средней Руси, - рассказывал с экрана Валерий Юрьевич. - Но все мои мысли, все мои чувства, все мои побуждения по сей день связаны с Владивостоком, городом моего детства. С Сидими, с воспоминаниями о быте, об обустройстве семейном и хозяйственном на этой дальневосточной территории.

Благодаря переписке и телефонному общению с составителями сборника он принимал активное участие в подготовке книги к изданию. Один экземпляр библиографического сборника "Валерий Янковский" с автографами авторов улетит во Владимир.