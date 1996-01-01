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Не проходите мимо – это шедевр!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вы уже успели заметить на улицах Владивостока огромные рекламные щиты 3х6 метров с картинами знаменитых художников ПИМЕНОВА, ЮОНА, СЕРЕБРЯКОВОЙ? Репродукции сделаны настолько качественно, что вызывают восхищение. Город с этой красотой преисполняется какого-то нового значения. Инициатор проекта - компания News Outdoor, крупнейший оператор наружной рекламы и уличной мебели в России.

- Очень многие жители Приморья из-за огромных цен на авиабилеты никогда не бывали ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а значит, никогда не видели этих картин в подлиннике. Я очень рад, что мы можем показать нашим землякам шедевры мировой живописи, - отметил Евгений ГОЛЬШТЕЙН, региональный руководитель рекламной компании News Outdoor.

Досье

Компании News Outdoor принадлежит более 36,5 тыс. рекламных поверхностей различных форматов в 90 городах страны. Оборот за 2006-2007 финансовый год составил $300 млн. News Outdoor работает в России, Чехии, Польше, Румынии, Болгарии, Израиле, Украине, Турции, в ряде стран Юго-Восточной Азии и является шестым по объему продаж оператором наружной рекламы в мире.

Проект "Шедевры мировой живописи на улицах российских городов" будет воплощен в 41 городе. Государственная Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж активно поддержали эту инициативу, предоставив для экспозиции более 50 картин из своих собраний. Общее количество поверхностей в регионах, на которых появятся картины, - порядка 1000. Проект является социально-просветительским.

Невольно вспоминается фраза писателя Федора ДОСТОЕВСКОГО: "Красота спасет мир". Много позже по инициативе поэта Иосифа БРОДСКОГО в США с середины 1992 года вагоны метро и автобусы Нью-Йорка украсили плакатиками с заглавием "Поэзия в движении". На них были стихи ДАНТЕ, УИТМЕНА, Гарсии ЛОРКИ. Бродский полагал, что человек с художественным и литературным вкусом менее восприимчив к политической демагогии: "Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его царственный выбор, тем он свободнее - хотя, возможно, и несчастливее".

А может, и нам воплотить подобную идею в нашем общественном транспорте? В Москве, говорят, в метро уже можно прочесть стихи.

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