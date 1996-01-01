"Staff party" больше, чем party…

Владивосток часто называют городом рыбаков и моряков, и почти никогда - городом артистов и музыкантов. Справедливо? Конечно, нет! В столице Приморья пять театров, филармония, Академия искусств, пять картинных галерей, несколько профессиональных творческих союзов, десятки танцевальных и музыкальных коллективов и тысячи творческих личностей, не мыслящих себя без поэзии, музыки, живописи, театра, кино…

Вся эта многочисленная масса талантливых людей до последнего времени была достаточно разрозненной, и многие из них даже не знали о существовании друг друга. Но в минувшее воскресенье все изменилось - у богемы Владивостока появился свой центр притяжения и профессионального сотрудничества - ежемесячная вечеринка "Staff party". Инициаторами и создателями этого проекта стали молодые актеры и профессиональные ведущие праздничных мероприятий Борис САЗОНОВ и Валентин ТЮМЕНЦЕВ. Первая "Staff party" состоялась 20 апреля в ресторане "Сальвадор". Ее устроители дали интервью "ЗР-Диалог" прямо с места события.

- Борис, Валентин, запускаете очередной профсоюз творческих работников?

- Нет, скорее, неформальное сообщество людей, близких по духу и отношению к творчеству. Структурности новому проекту придаст единство времени и места. Ожидается, что вечеринки будут проходить раз в месяц на территории ресторана "Сальвадор".

Если начинание себя хорошо покажет, то, возможно, будем проводить их чаще. Хотелось бы вовлечь в них творческих людей не только из Владивостока, но и других городов Дальнего Востока, а также иностранцев, приезжающих к нам в город по линии культурного обмена. В общем, хотим создать социальную среду, в которой варились бы люди богемы. Чтобы, к примеру, за чашкой кофе театральный мэтр мог на равных беседовать со студентом Академии искусств, а "кислотный" ди-джей обсуждать проблему современного восприятия классической музыки со скромной пианисткой филармонии.

- А почему "Staff party"?

- Потому что "staff" в переводе с английского означает "персонал", "обслуга". Мы мыслим, что вся творческая интеллигенция состоит на службе у общества и призвана удовлетворять его духовные потребности. Это касается как представителей классических профессий: актера, музыканта, художника, писателя, так и новомодных нынче ди-джея, дизайнера, шоумена, копирайтера… На "Staff party" открыт доступ им всем… Каждый при желании продемонстрирует присутствующим свое мастерство.

- Иными словами, посетители - они же сами себе и публика, и артисты?

- Примерно так. Каждый волен проводить время, как посчитает нужным. Хочешь пой, а хочешь - не пой. Смотри, как поют другие. А хочешь - выйди на сцену и удиви публику зажигательным танцем или вовлеки ее в азартный конкурс. Фокусы, фельетоны, театр одного актера, пантомима, йога, искусство стриптиза - все приветствуется на "Staff party". Главный принцип - на людей посмотреть и себя показать. Ну, а в перерывах между номерами - дискотека!

- То есть "Staff party" будет проходить без сценария?

- Мы будем готовить рамочный сценарий, но он будет весьма гибким и оставлять достаточно простора для творчества масс.

- А какова плата за вход ?

- 150 рублей с человека или выступление со своим номером на вечеринке.

- А если, скажем, банковский клерк или чиновник захочет прийти - не пустят?

- Отнюдь. Милости просим. "Staff party" - это еще и возможность выйти на деловой контакт с артистами. Сидит такой чиновник или клерк, смотрит на выступление музыканта N, и так оно ему нравится, что решает он пригласить этого самого музыканта N на корпоративную вечеринку в свой банк или офис. И договариваются они без посредников, и обоим хорошо от заключенной сделки.

- А нет ли риска при такой свободе пропуска, что на "Staff party" будут все больше заходить люди с улицы, а не представители богемы?

- Исключено. Творческие люди так жаждут общения в профессиональной среде, что не упустят ни малейшего шанса посетить тусовку "для своих". А вообще - "Staff party" это больше, чем вечеринка…

- Успехов вам в развитии проекта.

- Спасибо! Журналистов тоже приглашаем!