Секрет молодости Эдиты Пьехе

На прошлой неделе во Владивостоке с единственным концертом побывала народная артистка Советского Союза Эдита ПЬЕХА. Гастроли по Сибири и Дальнему Востоку певица приурочила сразу к двум своим юбилеям: 50-летию артистической деятельности и 70-летию со дня рождения.

Душа поет - свисти!

Нынешний приезд Эдиты Станиславовны в Приморье, в отличие от ее прежних визитов, был скоротечным и не стал сенсацией: сегодня в фаворе иные "звезды". Более того, из-за плохой продажи билетов "слетел" концерт в Большом Камне. Но во Владивостоке, в Большом зале филармонии, был аншлаг.

Эдита Пьеха - живая легенда советской эстрады не скрывает своего возраста. Когда она со сцены призналась, сколько ей уже стукнуло, зал ответил Эдите Станиславовне овациями: в шикарном шифоновом платье, сценическом гриме она действительно смотрелась великолепно.

Правда, былой силы в ее голосе уже нет, и ее нынешнее исполнение "живьем" явно проигрывает студийным записям. Пьеха пела под "минусовую" фонограмму. Так делают многие гастролеры: тащить во Владивосток ансамбль нерентабельно.

Пару раз мне даже показалось, что народная артистка не гнушается "фанерой". Но поклонники певицы не замечали этих тонкостей: по большому счету, они пришли не на концерт, а на встречу со своей безвозвратно ушедшей молодостью, с добрым старым другом, которому прощается все. Кроме измены.

А Пьеха никогда не изменяла ни своим приверженцам, ни своему творчеству, ни своему имиджу, в отличие от других звезд, которые мечутся от стиля к стилю, пытаясь вскочить на уходящий поезд.

Конечно, за полтора часа Пьеха не смогла исполнить все свои "нетленки", коих за 50 лет накопилось несколько десятков, тем более что паузы между песнями она заполняла рассказами о своей жизни. Спела "Город детства", "Замечательный сосед", "Как молоды мы были", "Белый свет", "Надежду" и, конечно же, "Огромное небо". После исполнения этой песни долго не смолкали овации, многие зрители подносили платки к глазам.

Случалось, что во время пения, народная артистка по-молодецки свистела, будто гоняла сизарей, так, по ее словам, она выплескивает положительные эмоции. И еще она призналась, что секрет ее молодости, которым так интересуются зрители и журналисты, в ее отношении к жизни.

- Надо чаще улыбаться, и тогда будете жить долго и счастливо, - сказала певица и искренне улыбнулась.

Свистела Пьеха часто, публика буквально утонула в ее положительных эмоциях, так что огромные букеты роз певица получила заслуженно.

- Однажды на одном из концертов в Ленинграде на сцену поднялась хрупкая женщина с маленьким букетиком цветов. Она сказала, что специально приехала из Житомира и что все деньги потратила на билет и на цветы. А потом прочитала стихи, которые заканчивались такими словами: "Здравствуй, мое озарение! До свиданья, мое разорение!", - такую байку рассказала зрителям Эдита Станиславовна.

Кстати, в зале были в основном сверстницы Эдиты Станиславовны, плюс-минус пять лет, что лишний раз, подтверждало - в России мужской век очень короток.

Прощаясь со зрителями, Пьеха призналась, что мечтает приехать во Владивосток лет через пять, и непременно с дочерью Илоной и Стасом. И что вы думаете? Конечно, приедет!

Стасу было бы в кайф!

На другой день в гостинице, провожая Эдиту Станиславовну, в скоротечном интервью я напомнил ей о ее визите более чем 20-летней давности в наши края.

В августе 1987 года во Владивостоке проходили "Дни Ленинграда". На это глобальное мероприятие на берега Тихого океана с берегов Невы приехали: народные артисты СССР Галина КОВАЛЕВА, Игорь ГОРБАЧЕВ, Игорь ДМИТРИЕВ, народные артисты РСФСР Эдита Пьеха, Эдуард ХИЛЬ, Николай ГУЛЯЕВ, Николай БОЛЬШАКОВ, Георгий КОЛОСОВ, эстрадные и танцевальные коллективы, а так же рок-группа "Пикник". Эдита Станиславовна приехала с дочерью Илоной БРОНЕВИЦКОЙ и с внуком Стасиком.

Пьеха тогда дала шесть сольных концертов в Доме офицеров флота и один - в Уссурийске, в Доме Советской армии. И на каждом концерте, во время исполнения песни "Мужчина, которого я люблю", на сцену выходил маленький Стас Пьеха - живая картинка к тексту шлягера. Умиленная публика встречала малыша аплодисментами.

- Это я такую фишку придумала! Она всегда срабатывает. Надо же, а вы все помните! А я вот выступаю 50 лет и ничего никогда не записываю, - улыбается довольная Пьеха.

- Какие ассоциации или воспоминания у вас возникают во Владивостоке?

- Владивосток - замечательный город, - отвечает Пьеха. - Его вдохновляет сама стихия. Он очень похож на Питер, но в чем-то даже его лучше. Питер суровее, потому что севернее, а у вас тепло. Можете написать, что я давно полюбила ваш город, и эта любовь взаимна. Тому доказательство - вчерашний концерт.

- Вчера на концерте вы сказали, что не довольны организацией тура по Сибири. Почему?

За Пьеху ответил Игорь АНТИПОВ, ее тур-менеджер:

- Нам пришлось тащиться в Тынду едва ли не на перекладных, сначала на поезде, а потом пятьсот верст на машине. И все потому, что маршрут был не продуман. К Тынде есть другие, более близкие подступы на поезде или на самолете, а нас посадили в грузовик! Конечно, если бы на нашем месте был Стас, то ему, было бы в кайф протрястись по российскому бездорожью.

Ночь с Пьехой

…Кстати, в далеком 1987 году нынешний директор краевой библиотеки им. М. ГОРЬКОГО Александр БРЮХАНОВ брал интервью у Эдиты Станиславовны: Александр Георгиевич тогда работал на Приморском радио. Он рассказал "ЗР", что запись беседы с певицей проходила поздно вечером в большой студии. Пьеха не была расположена к разговору, и свое отношение к предстоящему интервью показывала всем своим видом.

- Какие же интересные вопросы мне может задать этот провинциальный репортер? - наверняка думала уставшая "звезда" (запись была после концерта).

Пьеха даже не могла предположить, что ее "мучитель" тайно в нее влюблен. И знал о ней больше, чем она о себе. Буквально через минуту после начала беседы пренебрежительное отношение у певицы улетучилось, и она втянулась в разговор. Прошел час, другой, третий.

В третьем часу ночи в студию вошел Александр СОЛОВЬЕВ, вокалист из ансамбля Пьехи, на тот момент ее любовник. (В 1976 году Эдита Пьеха развелась с Александром Броневицким, а в 1978 году - с Геннадием ШЕСТАКОВЫМ, бывшим спорт-сменом, полковником КГБ. Они поженились в конце 1976 года. - Прим.авт.)

Как оказалось, все время, пока шла запись интервью, Соловьев ждал певицу в фойе студии. Когда, по его мнению, пришла пора закругляться, он решил высказать свое "фи" Эдите Станиславовне. И получил достойный отпор. Пьеха вывела его из студии и резко отчитала, поставив на место. После чего "звезда" вернулась к Брюханову, и разговор продолжился.

Ночь с Пьехой для радиожурналиста Александра Брюханова закончилась… игривым автографом на память.

"Саше! До Новых прекрасных мгновений", - написала певица на листке из журнала со своим рисованным портретом.