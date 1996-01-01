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Смотреть фортепиано и слушать "Комеди-Клаб"
Классическая цвето-музыка – это нечто… Ведь традиционно принято считать, что сонаты и сюиты надо воспринимать на слух, не отвлекаясь на зрительные раздражители.
Однако завтра этот стереотип попытаются опровергнуть в Большом зале Приморской краевой филармонии. В 18.00 здесь начнется "Световое шоу с роялем". Оригинальная концертная программа будет представлена лауреатом международных конкурсов Василием ЩЕРБАКОВЫМ (фортепиано, Москва) и ведущей концерта Людмилой КРАВЕЦ.
В процессе исполнения произведений СКРЯБИНА, ЛИСТА, РАХМАНИНОВА, ДЕБЮССИ - свет и цвет на сцене и в зале будут меняться в зависимости от настроения, фактуры, гармонии, тональности произведений. В режиме слайд-шоу будут демонстрироваться картины великих мастеров Средневековья и эпохи Возрождения.
6 апреля в 22.00 в Бриллиантовом зале отеля "Хендэ" начнется очередная вечеринка владивостокского Comedy Club Vlad Style. Прямо скажем, мероприятие рассчитано на обладателей не самых тонких портмоне. Заказ столика обойдется в сумму от 4000 до 6000 рублей.
Куда более демократичной обещает быть "Ледяная вечеринка" (ICE PARTY) в ночном клубе "Давыдов" в пятницу, 5 апреля. Стоимость входного билета - от 200 до 300 рублей, а обладателям клубных карт и вовсе бесплатно. В программе: девушки топлесс и боди-арт, ледяные коктейли и главный гость вечеринки - ди-джей ШЕВЦОВ.
В эти выходные в Приморском краевом театре им. Горького комедии от представителей английской драматургии: "Тетка Чарлея" по пьесе Б. ТОМАСА, О. ФЕЛЬЦМАНА и "Слишком женатый таксист" по пьесе Р. КУНИ.
5 апреля в 12.00 в малом зале Приморская краевая филармония представит для детской публики музыкальную программу по сказке "Дюймовочка".
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