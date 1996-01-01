Кино в Приморье быть!..

Американский Голливуд успешно доказал: кино не только искусство, но и бизнес, способный резко подстегнуть экономическое развитие той местности, где размещено кинопроизводство.

Почему бы Приморью не попробовать себя в роли базы для отечественной киноиндустрии? Природные условия позволяют, имидж наработан: сам КУРОСАВА снимал здесь когда-то кино, а ныне при поддержке краевых властей во Владивостоке ежегодно проходит международный кинофестиваль "Меридианы Тихого". Тем более на западе страны наблюдается невиданный дефицит съемочных площадей: на "Мосфильм" и другие студии очередь расписана на годы вперед. Отечественные кинопродюсеры бьются в истерике и едут снимать в страны Восточной Европы, арендуют там павильоны по цене 3 евро за квадратный метр в сутки, привлекают местную рабочую силу и всячески стимулируют чужую кинопромышленность.

А если перенаправить их кипучую энергию на восток России, в Приморье, например? Возможно ли такое? Возможно, считает исполнительный директор международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Александр ДОЛУДА, согласившийся дать эксклюзивное интервью "ЗР - Диалог".

- Александр Сергеевич, Голливуд где-нибудь в районе Шаморы – это фантастичнее, чем театр оперы и балета на острове Русском…

- Может быть. Хотя Голливуд тоже не сразу строился, и у его истоков стояли выходцы из России. А театр оперы и балета, несмотря на выказываемые многими иронию и скепсис, Владивостоку нужен.

Приморье на карте кинопроизводства - пока еще белое пятно. Но иностранцы едут сюда все чаще и чаще с целью снимать кино. Да, пока еще небольшими съемочными группами. Американские продюсеры и режиссеры из Голливуда, посетившие Приморье в прошлом году, восхищались местным "локэйшн".

Совсем недавно к нам приезжали англичане, представляющие известный британский канал "Дискавери". Снимали документальный фильм о нашем операторе Анатолии ПЕТРОВЕ, который большую часть своей жизни отдал работе на студии "Дальтелефильм". Английский фильм посвящен уникальной природе Приморского края, его флоре и фауне. Параллельная линия фильма - рассказ о жизни талантливого приморского кинооператора. Фильм будет демонстрироваться по всему миру под британским брендом. А ведь мог бы и под нашим, если была бы своя кинопроизводственная база.

- Вроде "Дальтелефильма"…

- Верно! Ведь это была мощнейшая кинопроизводственная база на всем Дальнем Востоке: снимали от Чукотки до Байкала. И эту базу необходимо восстановить. Безусловно, документальное кино - это не игровое, здесь на порядок меньше затрат на стадии производства. Восстановление базы документального кино во Владивостоке может стать началом для игрового кинопроизводства. Глупо сразу пытаться построить что-то в масштабах Голливуда или "Мосфильма". Но небольшой съемочный павильон уже станет достижением и откроет перспективы для большого кино.

- Но насколько рентабельно строительство киностудии в Приморье?

- Есть разные мнения на этот счет. Я убежден, что киностудию здесь строить выгодно. В прошлом году мы проводили совещание азиатских деятелей кино, приезжали маститые режиссеры и продюсеры из Кореи, Японии, Таиланда. После посещения острова Русского все они в один голос сказали: "Да, здесь можно строить студию. И она может успешно работать. Но этот успех будет зависеть от людей, неустанно поддерживающих ее работу".

- Не очень-то стремятся сюда оте-чественные кинематографисты. Тот же фильм про молодые годы Штирлица снимают в Севастополе, хотя все события по сценарию происходят во Владивостоке.

- Вы правы, среди многих наших деятелей кино распространено убеждение, что съемки на Дальнем Востоке связаны с неоправданно большими транспортными расходами.

- Разве они ошибаются?

- Никто из них по-настоящему не занимался серьезными расчетами и заблаговременной подготовкой. Да, существуют высокие авиатарифы. Но если вовлечь те же авиакомпании в процесс производства фильма, то можно получить существенные скидки на перевоз съемочных групп и оборудования. Я говорю сейчас о таких прозаичных вещах, как реклама и спонсорство.

Осенью прошлого года к нам в Приморье приезжал французский режиссер Эф Джей ОССАНГ со съемочной группой для съемок короткометражного художественного фильма "Аквас". И руководство гостиницы "Владивосток" оказало бесплатные услуги по размещению съемочной группы - 5 человек - сроком на целый месяц (!). А питание было организовано при поддержке руководства кафе "Куперовская падь". Благодаря этому бюджет картины сократился почти вдвое. Плата, конечно же, была, - упоминание гостиницы и кафе в титрах фильма. И очень важный момент - снимал этот фильм Глеб ТЕЛЕШОВ, наш земляк, как и еще десять участников этого процесса, живущих в нашем городе, включая звукорежиссера Антона ШЕПШЕЛЕВИЧА. Мы создали первый прецедент совместной продукции Париж - Владивосток.

Возвращаясь к нашему разговору о перспективах кинопромышленного производства в Приморье. Если уж пойти совсем далеко, то и государственная власть на местах может выступать соучастником киносъемочного процесса. И если проект принесет прибыль, то ее часть пойдет на решение социальных проблем.

Поверьте, решить все финансовые и технические вопросы, связанные с удаленностью мест, нетрудно. Необходимо иметь на местах партнеров, которые и возьмут на себя регулирование всех этих моментов. Сегодня роль таких партнеров вполне по силам дирекции международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".

А если в Приморье с его уникальными местами для съемок и историческими достопримечательностями будет еще и студия, то кинобизнес, несомненно, устремится, сюда. Не только (и не столько, быть может) отечественный, но и из соседних стран - Японии, Китая, Кореи, Вьетнама, Малайзии…

- Александр Сергеевич, возведение киностудий – весьма специализированный вид строительства. Кто может построить их в Приморье и сколько для этого потребуется средств?

- Cегодня в России уже существуют компании, которые специализируются на восстановлении прежних киностудий и строительстве новых. Кстати, восстановлены, практически, все студии России и СНГ, "похороненные" в приснопамятные 90-е: "Мосфильм", Ялтинская, Сочинская, Свердловская, Одесская, им. Горького. В одной только Москве построено новых пять-шесть студий. Если говорить о России в целом, то в различных частях страны в ближайшие годы планируется построить как минимум 10 новых киностудий. Один из самых впечатляющих проектов финансирует отечественная кинокомпания Russian World Studios. Она строит на Черноморском побережье киностудию "АнапаФильм" на 17 павильонов и площадью около 80 га. Общая сумма инвестиций в этот проект составляет порядка $100 млн.

Что касается Приморья, то думаю, на начальном этапе размер инвестиций мог бы колебаться от $8 до $12 млн. Это средства, необходимые для восстановления студии "Дальтелефильм" во Владивостоке и строительства кинопавильона или двух, расположенных на территории площадью 1-3 га где-нибудь в районе бухты Лазурной или острове Русском. На самом деле, хороших мест у нас достаточно. Но главное - чтобы не слишком далеко от краевого центра и в то же время на значительном расстоянии от каких бы то ни было промышленных объектов.

К строительству можно было бы привлечь компании-подрядчиков из соседних стран - Японии или Кореи. У них есть высококвалифицированные специалисты. Россия, увы, пока испытывает дефицит в такого рода профессионалах.

Оснастив первые павильоны всем необходимым оборудованием (световым, звукозаписывающим, монтажным и т.д.), можно их умножать по модульному принципу, то есть, проще говоря, возводить киностудию поэтапно, кубик за кубиком. И необходимо наращивать мощности телевизионных студий, которые уже есть в таких телекомпаниях, как ПТР и "ОТВ-Прим".

- А кадры для кинопромышленности? Их на Дальнем Востоке готовят?

- Наличие по соседству с нами таких держав, как Япония, Корея, Китай, позволяет приглашать специалистов оттуда. Во Владивостоке - по примеру того же Магадана и Якутска - можно открыть филиал Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Мы можем приглашать специалистов как теоретиков, так и практиков, для обучения и непосредственной работы у нас. Не стоит забывать и о тех профессиональных кадрах, которые есть и в нашем городе. Сейчас мы прорабатываем идею создания во Владивостоке Школы кино: несколько раз в год сюда будут приезжать с циклами лекций гости фестиваля или же кто-то, кого они рекомендуют. Эти люди могут обучать киноискусству и кинобизнесу желающих, начиная с 16-17-летнего возраста. Лучших студентов киношколы можно будет посылать на стажировку в Южную Корею, где кинопроизводство развивается стремительными темпами, а студии считаются одними из сильнейших в странах АТР. На мой взгляд, базой для такой школы мог бы стать один из университетов нашего города.

- Это уже напоминает комплексный подход…

- Именно. Вообще, в Приморье необходимо учредить зону наибольшего благоприятствования для участников этого процесса: по возможности освободить их от уплаты ряда пошлин, налогов, сделать льготными арендные платежи и т.д. Льготный режим может привлечь сюда огромную массу продюсерских фирм, кинокомпаний и студий, желающих воплотить свои многочисленные кинопроекты с максимальной рентабельностью.

- Среди краевого руководства есть люди, разделяющие ваши взгляды?

- Да. И среди высшего руководства администрации Приморского края, и среди депутатского корпуса также немало сторонников перспективного развития в крае кинопромышленности.

- Все, что вы сказали звучит весьма оптимистично. Но ведь никто еще не делал точных расчетов, не составлял бизнес-планы, не учитывал такие факторы, как капризный климат и отток населения…

- Никто и не призывает бросаться в кино как в омут - с головой. В мире кинобизнеса уже давно существуют зарекомендовавшие себя структуры, занимающиеся такими расчетами. Достаточно обратиться с заказом в компанию, и она пришлет специалистов. Вам дадут свои рекомендации: где строить, какой мощности, с каким оборудованием, с ориентацией на какой рынок... Но это все арифметика с алгеброй. А есть еще интуиция. И она подсказывает мне: кино в Приморье быть! Тем более что процесс уже пошел…