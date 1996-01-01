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Камера обскура
Галерея Арка представляет живопись, графику и видео-арт Лилии ЗИНАТУЛИНОЙ. Если пытаться всему дать название, то картины Лилии можно назвать сюрреализмом. Однако все гораздо сложнее.
Лилия Зинатулина пришла в искусство в 1980-е, в тот период, когда поиски собственного художественного языка, видения еще не приветствовались, - поясняет искусствовед Ольга ЗОТОВА. - Художница отстаивала свои позиции, ища образы за пределами привычного мира. В ее работах нашли приют и античные персонажи, отсылающие зрителя к вечным сюжетам человечества, и фигуры, напоминающие механического человека, у которого вдруг по какой-то причине обнаруживается отсутствие детали, и повторяющийся Арлекин, уводящий в Европу начала ХХ века. Устав от социалистического реализма, художники её поколения искали собственную манеру.
Выставка производит сложное впечатление. Она необычна своим видением мира. Холодные голубые тона, отвлеченность авторских замыслов от мирских хлопот, обращение к подсознательному, которое у каждого человека свое и в дебрях его несложно затеряться. Увидеть мир через маленькое окошко сamera obscura, разглядеть детали, которые не замечает создание, но которые мощно работают в подсознании - художница предлагает нам решить эту задачу, вернуться к детскому видению мира. А в нем, как помнится, не без страшных сказок.
Видео-арт представлен 30-минутным фильмом, немного похожим на то, каким видит мир грудной младенец, а значит, отсылающим нас к первоистокам нашего мироощущения.
В творчестве ЗИНАТУЛИНОЙ много ассоциаций, символов. Две фигуры, слитые в одну. Порывы страсти, искажающие плоть. Всеобщая взаимосвязь и переплетение всего живого. Картины необычны, и забыть их вряд ли возможно, потому что они много говорят нам и о мире, и о самих себе. Выставка работает до 5 апреля.
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