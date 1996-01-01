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Диалог с читателем
В издательстве "Русский Остров" вышел очередной номер альманаха Приморского отделения Союза писателей России "Литературный Владивосток", приуроченный к 135-летию дальневосточного исследователя и писателя В. К. АРСЕНЬЕВА.
В постоянных разделах ("Проза", "Поэзия", "Критика и библиография", "Очерк и публицистика", "Православное Приморье", "Детский уголок", "Юмор и сатира" и др.) выступили авторы из Находки, Спасска, Артема, Шкотово, Раздольного и Владивостока.
В издании много познавательных материалов, например, виртуальная экскурсия Н. МИЗЬ по памятным местам краевого центра, связанным с жизнью и пребыванием здесь знаменитых литераторов. А в рубрике "Искусство" находим статью Заслуженной артистки Г. КОПЫЛОВОЙ "В лучах чеховской драматургии" о том, как пьесы ЧЕХОВА проявляют талант актеров краевого театра молодежи. Или "Владивосток на полотнах Камовского" - статья, где старший научный сотрудник Приморской картинной галереи Л. ВАРЛАМОВА профессионально и вместе с тем доступно рассказала о творчестве нашего известного художника Владлена КАМОВСКОГО.
К достоинствам "Литературного Владивостока" можно отнести то, что альманах стремится охватить весь спектр приморской культуры. Причем по ее самым проблемным вопросам выступают не дилетанты, а такие ответственные специалисты в своей области, как музыковед И. КРЫЛОВСКАЯ ("На музыкальных руинах").
Альманах отмечает и события исторические, связанные с Приморьем, - 70-летие депортации корейцев или Год Китая в России. Международная тема в издании необходима и будет приобретать все большее значение по мере приближения саммита АТЭС.
Актуальна в "Литературном Владивостоке" дискуссия "Писатель провинции". Разные точки зрения авторов сходятся в одном: не важно, где живет писатель, - важно, какие произведения он пишет. Убедительно мнение А. КИРЕЕВА: "Большой океанский международный порт по определению не провинциален, это ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион". Это уже наша беда, если культуру мы превращаем в провинциальную - беда издателей, выпускающих графоманские книги, беда власти, не замечающей литературной жизни и ни морально, ни материально не поддерживающей эту саму культуру. Проблема отношения власти к литературе и к литераторам давно на поверхности. Власть предержащим ни коммерчески, ни политически не выгодно поддерживать серьезную литературу. Потому что настоящая литература формирует общественное мнение, видимо, не такое, какое хотят "наверху".
В новом разделе "Педагогика"- маленькие рассказы Е. МУКОВОЗОВОЙ - не поучения, не наставления, однако с интересным чтением умудряешься чужым опытом - как быть хорошей матерью, женой, невесткой и даже свекровью.
Криминальная повесть Ю. МЕРИНОВА "Звонок из преисподней"- центральная "вещь" альманаха. В чем автору не откажешь, так это в лихо закрученном сюжете. Машину бизнесмена Бобученко взорвали, начинаются игры по перетягиванию его крупной компании среди многочисленных криминальных бизнесменов. В финале Бобученко "воскресает" - живой он оказался. Только непонятно, зачем "погиб" для всех, зачем скрывался?
Волнующий рассказ Н. ТЕРТЫШНОГО "Волчья память" держится на высокой ноте драматического накала. Сюжет вроде простейший и даже чем-то знакомый: убили волчиху и ее выводок, остался один волчонок и вырос в вожака стаи, а до этого побывал у человека, подобравшего его, но ушел в лес и в конце концов... Рассказ этот о том, что два хищника, два вожака - зверь и человек - не могут ужиться, должен остаться один.
Живы и традиции деревенской прозы с ее болью за простого труженика, каких и теперь много, затерявшихся в суете экономического, технического прогресса, политических передряг. Есть эти люди, и пишет о них владивостокский писатель В. ВЕЩУНОВ.
Отражают жизнь моряков Владивостока рассказы, сходные по теме заграничного плавания: "Мальчик в Бомбее" А. Киреева и "Жанет из ирландского квартала" Е. КНЯЗЕВА. Рассказывает об участии Тихоокеанского флота в Великой Отечественной войне вице-адмирал А. КОНЕВ своим очерком "Секретная миссия".
В заключение нельзя не сказать несколько слов о критике в альманахе. Очень верно мнение Е. Обойминой, что провинциальную литературу создает в том числе и отсутствие литературной критики. Именно критика помогает читателю выбраться из сегодняшнего хаоса литературы разных направлений, разного художественного уровня. Отрадно, что критика "Литературного Владивостока"прежде всего предметна, стремится к объективности, конструктивна. Такая критика может принести пользу и писателю, и его читателю.
И этот "Литературный Владивосток" - альманах с многолетней историей - живой, динамичный, развивающийся, предлагающий все новые рубрики, темы, авторов, открыт для диалога с читателем.
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