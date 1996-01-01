Великий и могучий для стран АТР, и не только

ДВГУ провел III международную научно-практическую конференцию "Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР".

Участники конференции в своих докладах отразили проблемы преподавания русского языка как иностранного и представление о "русском мире" в странах АТР на уровне межгосударственной политики и личных взаимоотношений. "Во всех вузах Владивостока открыто обучение иностранных студентов, часто по прикладным специальностям. Но мы не должны забывать, что во время пребывания на территории РФ эти молодые люди знакомятся с русской культурой через язык, - отметил ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. - В дальнейшем они будут создавать впечатление от России среди своих коллег, друзей и родных у себя на родине. Наша задача через профессиональное преподавание языка показать все культурное богатство страны".

В 2008 г. во Владивостоке планируется проведение первого фестиваля иностранных студентов вузов Дальнего Востока. Они покажут уровень владения русским языком, продемонстрируют знание истории и культурных традиций.