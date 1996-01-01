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"Ромео и Джульетта" в японской версии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генконсульство Японии во Владивостоке приглашает на Фестиваль японского кино в кинотеатр "Варяг" (Владивосток, ул. Луговая, 71), вход свободный.

14 марта (пт), в 19.00 - Церемония открытия Фестиваля японского кино. Показ кинофильма "Линда, Линда, Линда" (2005 г., 114 мин.).

За три дня до выступления гитаристка ломает палец, вокалистка уходит из коллектива, ансамбль на грани распада. Оставшиеся участницы в растерянности. Что произойдет на концерте?

15 марта (сб), в 15.30 - "Паттиги" (2004 г., 119 мин).

16 марта (вс), в 15.30 - "Весенний снег" (2005 г.).

Киёаки, сын маркиза МАЦУГАЭ, и Сатоко, дочь графа АЯКУРА, дружат с детства. Повзрослев, Сатоко понимает, что любит Киёаки, но... В общем, перед вами японская версия "Ромео и Джульетты".

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